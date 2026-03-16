Racing quiere sumar de a tres ante Estudiantes de Río Cuarto para acomodarse en zona de playoffs

La Academia recibe al elenco cordobés por la undécima fecha del Torneo Apertura.

Hoy 17:23

Racing Club enfrentará este lunes desde las 20 a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Estadio Presidente Perón, por la fecha 11 del Primera División de Argentina – Torneo Apertura 2026.

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El equipo conducido por Gustavo Costas intentará sumar tres puntos importantes para mantenerse en la zona de clasificación, mientras que el conjunto cordobés atraviesa un momento complicado tras quedarse sin entrenador.

La Academia llega tras empatar sin goles ante Sarmiento de Junín en condición de visitante y continúa mostrando irregularidad tanto en resultados como en el juego. Aun así, se mantiene dentro de la zona de playoffs.

En el plano institucional, el club sigue trabajando en la conformación del plantel. Entre los movimientos aparece la posible salida de Agustín García Basso a San Lorenzo de Almagro, mientras avanzan las gestiones con el Inter de Milán para extender el préstamo de Valentín Carboni.

El presente de Estudiantes de Río Cuarto es complejo. Tras siete derrotas en nueve partidos, Iván Delfino dejó su cargo como entrenador luego de la caída ante Belgrano de Córdoba.

El equipo quedó bajo la conducción interina de Gerardo Acuña mientras la dirigencia busca un reemplazante. La campaña lo tiene cerca de la zona baja de la tabla, solo por encima de Newell's Old Boys.

Probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Matías Zaracho o Matko Miljevic, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Damián Pizarro, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Raúl Lozano, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Martín Garnerone, Alejandro Cabrera, Francisco Romero, Gabriel Alanís; Mateo Bajamich, Javier Ferreira. DT: Gerardo Acuña.

Datos del partido