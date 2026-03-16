Javier Milei reafirma su posicionamiento contra Irán y participará del acto por el atentado a la Embajada de Israel

El Presidente y la plana mayor del Gabinete asistirán mañana al evento que se realizará en el lugar donde se encontraba la sede diplomática.

Hoy 18:10

En medio de las tensiones en Medio Oriente, los ataques de Irán y las gestiones de los Estados Unidos para tratar de lograr una solución al conflicto en la región, el presidente Javier Milei ratificará este martes su alineamiento geopolítico al participar una vez más del acto por el atentado a la Embajada de Israel, el segundo más grande que sufrió la Argentina en su historia, solo por detrás del de la AMIA.

El mandatario nacional, que se declaró a sí mismo como el jefe de Estado “más sionista del mundo”, volverá a encontrarse con la comunidad judía durante el evento que comenzará a las 14:30 en la esquina de las calles Suipacha y Arroyo, en el barrio porteño de Retiro.

El líder libertario estará acompañado durante la jornada por la plana mayor del Gobierno, desde la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hasta varios ministros, diputados y senadores

En tanto, en la plaza erigida en el sitio donde se encontraba la sede diplomática antes de la voladura, también estarán el actual embajador en Buenos Aires, Eyal Sela, y los titulares de la DAIA, Mauro Berenstein, y de la AMIA, Osvaldo Armoza, entre otros.

Por la mañana, la cúpula libertaria se reunirá en la Casa Rosada para un encuentro de la mesa política, prevista para las 11:00, y luego la mayoría de los integrantes de este grupo se trasladarán al evento.

Tal es el caso de, además de Adorni y Karina Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli, y la jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, que tenían previsto decir presente.

A 34 años del feroz ataque que causó 29 muertos, más de 200 heridos y la destrucción total de la Embajada, el acto se llevará adelante bajo el lema “la primera vez no se olvida”.

La frase hace referencia a que la explosión inauguró en la Argentina una triste serie de atentados, en el marco de una ola de antisemitismo que se tradujo, por ejemplo, en los pilotes que se colocan en escuelas, centros y mutuales de la comunidad judía.

De hecho, debido al sensiblo contexto internacional que existe en la actualidad, en esta oportunidad se extremaron los operativos de seguridad y se prevé una fuerte presencia policial en el lugar del homenaje y sus alrededores.

Durante la jornada, los presidentes de la DAIA y la AMIA entregarán ofrendas florales en memoria de las víctimas fatales de aquel terrible hecho ocurrido el 17 de marzo de 1992, y luego el embajador Sala dirá unas palabras.

“El terrorismo no tiene justificación. Más de tres décadas después, la herida sigue abierta: los responsables —Irán y Hezbollah— aún no han rendido cuentas ante la Justicia", lamentó ante Infobae Berenstein.

El titular de la delegación de asociaciones israelitas en el país también remarcó que “en un presente marcado nuevamente por la confrontación con el régimen iraní, la memoria también es una advertencia”.

“El terrorismo no empieza con una bomba, empieza cuando el odio se justifica o se mira para otro lado. Cómo argentinos, tenemos la obligación de estar del lado correcto de la historia", señaló.

Será la segunda vez que Milei participará de estos aniversarios desde que llegó a la Casa Rosada, ya que lo hizo en el 2024, recién asumido, pero se ausentó en el 2025 por problemas de agenda.

El Presidente viene reafirmando su apoyo a Israel, no solo con los viajes que realizó a Tel Aviv, sino insistiendo con la idea de que va a trasladar la embajada argentina a Jerusalén, en lo que sería un importante gesto geopolítico.

Asimismo, durante su discurso en la Universidad judía de Yeshiva, en la ciudad de Nueva York, el jefe de Estado apuntó en contra de Irán, principal acusado por los ataques cometidos en la década de los ‘90.

“Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel", remarcó en esa oportunidad.

Este homenaje, por otra parte, se da en medio de las intevenciones de los Estados Unidos que, a través de la Junta de la Paz que creó Donald Trump, busca llegar a una resolución para el conflicto en Medio Oriente.

En sus últimas declaraciones, el republicano no descartó ampliar los ataques contra la infraestructura petrolera de Irán, incluidas las reservas de crudo de la isla de Kharg, mientras aseguró que las campañas militares contra Teherán han destruido el 90% de su capacidad balística y el 95% de sus drones de ataque.

A escala local, recientemente, el fiscal del caso AMIA, Sebastián Basso, reclamó un rápido inicio del juicio en ausencia contra los iraníes y libaneses acusados del atentado de 1994, ya que algunos de ellos ya murieron sin haber sido nunca condenados.