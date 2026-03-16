Una garrafa explotó en una vivienda y dejó a un hombre con graves quemaduras en Colonia Dora

El dramático episodio ocurrió en una vivienda del barrio Belén. La víctima intentó controlar el fuego tras el estallido del envase y terminó con heridas de consideración, por lo que debió ser trasladada de urgencia al hospital de Añatuya.

Hoy 18:48

Un grave incidente doméstico generó momentos de extrema tensión en el barrio Belén de la ciudad de Colonia Dora, cuando una garrafa explotó en el interior de una vivienda y provocó un incendio que dejó como saldo a un hombre con importantes quemaduras.

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De acuerdo con fuentes policiales, el foco ígneo se habría originado de manera imprevista tras una falla en una garrafa, lo que provocó que el fuego se expandiera rápidamente dentro del inmueble. En medio de la emergencia, un hombre mayor de edad intentó controlar las llamas, pero terminó sufriendo heridas de consideración producto del incendio.

La situación generó desesperación entre los vecinos, quienes alertaron de inmediato a las autoridades al observar el avance del fuego.

Ante la gravedad del hecho, Bomberos Voluntarios de Colonia Dora se trasladaron al lugar y trabajaron intensamente para sofocar las llamas y evitar que el incendio se propagara a viviendas cercanas. En paralelo, personal policial resguardó la zona y realizó las primeras actuaciones y pericias para determinar cómo se produjo el siniestro.

Por su parte, personal de salud asistió al damnificado en el lugar, brindándole las primeras curaciones de urgencia.

Debido a la complejidad de las quemaduras, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal de Añatuya, donde permanece internado bajo observación médica, mientras se aguarda un nuevo parte sanitario que permita establecer la gravedad de sus lesiones.

En tanto, las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del incendio, con el objetivo de establecer si se trató de una falla técnica en la garrafa o de un accidente doméstico.