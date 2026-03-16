Hallaron a una mujer en crisis en una zona montuosa y la policía logró evitar una tragedia en Añatuya

La intervención se produjo en una zona cercana al Monasterio Madre de Dios. Las cámaras de monitoreo detectaron movimientos sospechosos en la vegetación.

Hoy 18:59

Un despliegue policial de urgencia se registró este mediodía en el sector sudoeste de la ciudad de Añatuya, luego de que las cámaras de la Sala de Monitoreo detectaran movimientos inusuales en una zona montuosa cercana a la avenida Belgrano Prolongación, en inmediaciones del Monasterio Madre de Dios.

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De acuerdo con el reporte oficial, cerca de las 12 horas se observó la presencia de tres personas en un sector de densa vegetación y poco transitado, lo que motivó el inmediato envío de una patrulla de la Comisaría Comunitaria Nº 41 para verificar la situación.

Al llegar al lugar, el cabo Vázquez junto a los agentes Villafañe y Olivera se internaron en el monte, donde lograron interceptar a dos hombres y una mujer. Posteriormente fueron identificados como Felipe Andrés Britos (31) y Carolina Tapia (43), ambos domiciliados en el barrio Tradición, y Sebastián Fernández (38).

En un primer momento los involucrados negaron haber solicitado ayuda, aunque minutos después Britos confesó a los uniformados que su concubina se había internado en la maleza con intenciones de quitarse la vida.

Según se desprende del parte policial, la mujer se habría dirigido hacia la zona montuosa con la intención de lastimarse, pero la intervención de los efectivos y de las personas que la acompañaban permitió evitar una posible tragedia a pocos metros del recinto religioso.

Afortunadamente, la mujer no presentaba lesiones físicas visibles, aunque se negó a recibir asistencia médica o a ser trasladada a un centro de salud.

Finalmente, los tres fueron invitados a concurrir a la dependencia policial para formalizar actuaciones, pero decidieron no realizar trámites judiciales ni radicar denuncias, retirándose del lugar por sus propios medios.

El episodio quedó asentado en sede policial como una “novedad”, destacándose que la rápida detección por parte del sistema de monitoreo fue clave para prevenir un desenlace mucho más grave.