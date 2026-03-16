“Habitar la docencia”: invitan a una jornada de capacitación con certificación municipal en Santiago

El encuentro educativo–cultural se realizará el 18 de abril y abordará nuevas miradas sobre la práctica docente. La actividad incluirá la presentación del libro “Revolución Docente: Una cuestión de Praxis” del pedagogo Matías Ques.

Hoy 19:13

Invitan a docentes y público interesado en educación a participar de la jornada de capacitación “Habitar la Docencia. Hacia una praxis transformadora”, un encuentro educativo–cultural que propone reflexionar sobre el rol de enseñar en la actualidad.

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La actividad se realizará el sábado 18 de abril, de 17 a 21, en el Tinkunaku Patio Cultural, y contará además con dos horas de trabajo asincrónico, completando una carga horaria total acreditada de seis horas reloj.

Durante el encuentro también se presentará el libro “Revolución Docente: Una cuestión de Praxis. Pedagogía para el cambio educativo”, del pedagogo Matías Ques, cuya propuesta invita a repensar las prácticas educativas desde una perspectiva crítica, ética y transformadora.

Según se informó, la jornada abordará ejes vinculados con la revolución cognitiva, humana y de la praxis, promoviendo espacios de reflexión pedagógica, escritura y experiencias culturales orientadas a repensar el proceso de enseñanza.

La capacitación contará con certificación avalada mediante resolución de la Municipalidad de la Capital, destinada a quienes participen del encuentro.

Desde la organización indicaron que la propuesta busca generar un espacio de intercambio y análisis sobre los desafíos actuales de la educación, invitando a docentes y educadores a revisar sus prácticas desde una mirada integral.

Los interesados en participar pueden solicitar más información e inscribirse comunicándose al teléfono 3816986141 o al correo electrónico praxis.ce@hotmail.com.