Golpe al narcotráfico en Santiago: operativo en Ruta 64 y los allanamientos en barrio Sarmiento destaparon una red de cocaína

La Policía Federal interceptó a un motociclista con más de un kilo de droga y avanzó con allanamientos en la capital santiagueña, entre ellos en el barrio Sarmiento.

Hoy 19:36

Un importante procedimiento antidrogas realizado por la Policía Federal Argentina permitió avanzar sobre una presunta red dedicada al transporte, fraccionamiento y comercialización de cocaína en la provincia de Santiago del Estero. La investigación incluyó operativos sobre la Ruta Nacional 64, en la localidad de San Lorenzo, y allanamientos en la capital santiagueña, particularmente en el barrio Sarmiento.

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La causa se inició a partir de tareas de inteligencia realizadas por efectivos de la División Antidrogas Río Hondo, dependiente del Departamento Federal de Investigaciones, quienes seguían los movimientos de sospechosos vinculados al tráfico de estupefacientes.

Como parte de esas pesquisas, los investigadores interceptaron a uno de los principales sospechosos cuando circulaba en un motovehículo por la Ruta Nacional 64, donde tras una requisa descubrieron que transportaba más de un kilogramo de clorhidrato de cocaína en una mochila, distribuido en dos trozos compactos. Ese hallazgo permitió profundizar la investigación y avanzar sobre otros puntos vinculados a la organización.

Allanamientos y secuestros

A partir de la información recolectada, los federales lograron ubicar una vivienda vinculada a la maniobra ilícita en una zona montuosa y rural, donde realizaron un procedimiento que terminó con la detención del casero del lugar.

Durante ese operativo se secuestró otro trozo compacto de cocaína de más de 400 gramos, además de partes metálicas correspondientes a una prensa hidráulica utilizada para la confección de “ladrillos” de droga, elementos de embalaje, dinero en efectivo y dispositivos de comunicación que serían utilizados para coordinar la actividad ilegal.

En el marco de la misma investigación, la Justicia Federal ordenó nuevos procedimientos en la capital santiagueña, entre ellos un allanamiento en un domicilio del barrio Sarmiento, donde los investigadores secuestraron documentación de interés para la causa.

El despliegue en barrio Sarmiento

Precisamente en ese sector de la ciudad se observó durante la jornada un fuerte despliegue de efectivos de la Policía Federal, que generó gran expectativa entre los vecinos. El operativo se concentró en la esquina de calles Hércules Ochiuzzi y Santa Fe, donde los uniformados realizaron distintos procedimientos vinculados a la investigación por narcotráfico.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, los allanamientos se realizaron tras reiteradas denuncias de vecinos, quienes advertían sobre movimientos compatibles con la venta de drogas en la zona, por lo que los agentes identificaron y demoraron a varias personas mientras avanzaban con las tareas investigativas.

Los procedimientos forman parte de una investigación más amplia que busca desarticular puntos de venta de estupefacientes en la capital santiagueña, por lo que no se descartan nuevos operativos en otros sectores señalados por los propios vecinos como posibles lugares de comercialización de drogas.

Intervención judicial

La causa es tramitada por el Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero, a cargo del Dr. Sebastián Argibay, con la Secretaría Penal del Dr. Mario Medina, quienes dispusieron el secuestro de la droga, el motovehículo utilizado para el traslado y todos los elementos vinculados a la investigación.

Asimismo, los detenidos quedaron incomunicados y a disposición de la Justicia Federal, imputados por infracción a la Ley Nacional de Drogas N° 23.737, mientras continúan las tareas investigativas para determinar si existen otros integrantes de la organización operando en la provincia.

De esta manera, los procedimientos realizados tanto en San Lorenzo como en el barrio Sarmiento aparecen vinculados dentro de una misma investigación federal, que busca golpear las estructuras dedicadas al tráfico y distribución de cocaína en Santiago del Estero.