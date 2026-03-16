Abren inscripciones para el curso de Lengua de Señas Argentina en Santiago del Estero

La capacitación será dictada por la Escuela de Reeducación y Rehabilitación Sagrado Corazón de Jesús, buscando promover la inclusión y mejorar la comunicación con la comunidad sorda.

Hoy 19:45

La Escuela de Reeducación y Rehabilitación Sagrado Corazón de Jesús informó que se encuentran abiertas las inscripciones para una capacitación en Lengua de Señas Argentina (LSA), destinada a todas aquellas personas interesadas en aprender esta lengua y contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva.

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El curso tiene como objetivo fomentar la accesibilidad y fortalecer la comunicación con la comunidad sorda, promoviendo la igualdad de oportunidades y la integración en diferentes ámbitos sociales, educativos y laborales. Desde la institución destacaron que esta propuesta busca derribar barreras comunicacionales que muchas veces dificultan la plena participación de las personas con discapacidad auditiva.

La capacitación estará a cargo de un equipo de profesionales intérpretes de Lengua de Señas, bajo la coordinación de la profesora Rita Manquez, junto a un grupo de instructores sordos e hipoacúsicos. De esta manera, los participantes podrán acceder a un proceso de aprendizaje de calidad y en contacto directo con la comunidad usuaria de LSA.

Las clases comenzarán el sábado 28 de marzo de 2026 y la formación contará con puntaje oficial. Las personas interesadas pueden obtener más información acercándose a la sede de la institución, ubicada en Avenida Belgrano Sur 124, Santiago del Estero, Argentina, o comunicándose al teléfono 4229463, en los horarios de 8 a 12 y de 14 a 18.