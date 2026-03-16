La UNSE realizará una reunión informativa para ingresantes de la Licenciatura en Periodismo

Desde la coordinación de la carrera darán la bienvenida a los nuevos estudiantes que comenzarán el cursado este año.

Hoy 19:59

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero llevará adelante una reunión informativa destinada a los ingresantes 2026 de la Licenciatura en Periodismo. El encuentro se realizará el miércoles 18 de marzo, de 17 a 19, en el aula 21 de la sede de la facultad.

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Durante la jornada, autoridades académicas darán la bienvenida a los nuevos estudiantes que comenzarán el cursado de la carrera este año. Además, desde la coordinación se brindarán detalles sobre el plan de estudios, la metodología de cursado, el plantel docente y otros aspectos vinculados al funcionamiento de la carrera.

unse periodismo

La actividad se desarrollará en el ámbito de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud y tiene como objetivo ofrecer a los ingresantes un primer acercamiento a la propuesta académica de la Licenciatura en Periodismo, así como también despejar dudas y ofrecer información general sobre el inicio del ciclo lectivo 2026.

Desde la coordinación indicaron que quienes deseen realizar consultas o solicitar más información pueden comunicarse al correo electrónico periounse@gmail.com .