Grave accidente laboral en Termas: un carnicero sufrió una profunda herida con un cuchillo y fue hospitalizado de urgencia

El trabajador ingresó al CIS con una lesión punzante en la zona inguinal y hemorragia activa. Tras ser intervenido quirúrgicamente, fue derivado al Hospital Regional para continuar con estudios y seguimiento médico.

Hoy 20:22

Un grave accidente laboral se registró durante la mañana de este lunes en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, cuando un trabajador de una carnicería resultó seriamente herido mientras realizaba tareas de faena, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia.

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El hecho tuvo como protagonista a César Julio Cárdenas, de 31 años, domiciliado en el barrio Villa Nueva, quien ingresó alrededor de las 10:30 al Centro Integral de Salud (CIS) Termas con una profunda lesión provocada por un cuchillo tipo carnicero.

Según se desprende de la información policial, Cárdenas se desempeña como carnicero en un local ubicado en el acceso al mercado de la ciudad, sobre calle Avellaneda al 100. Mientras realizaba tareas de desmenuzado de pollo, y por causas que se investigan, el cuchillo que utilizaba se incrustó accidentalmente en su pierna derecha, provocándole una herida punzante en la región inguinal.

Intervención médica de urgencia

El trabajador fue asistido de inmediato por el personal médico del CIS Termas, donde los profesionales constataron que presentaba una hemorragia activa, por lo que se solicitó la intervención urgente de un cirujano.

Tras la evaluación correspondiente, el paciente fue trasladado al quirófano, donde el equipo médico logró controlar la hemorragia provocada por la lesión mediante una intervención quirúrgica de urgencia.

Posteriormente, debido a la posible afectación de arterias en la zona comprometida, los médicos dispusieron su derivación al Hospital Regional, donde continuará con estudios complementarios y seguimiento especializado.

En el caso tomó intervención la Fiscalía de turno, a cargo del Dr. Emanuel Sabater, que dispuso la realización de entrevistas al trabajador lesionado para determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el accidente laboral.