Allanamiento en barrio General Paz: recuperan una moto robada y detienen a un sospechoso

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Comunitaria Nº 10 tras varios días de investigación. Durante el operativo secuestraron un motovehículo que había sido denunciado como sustraído y arrestaron a un hombre vinculado a la causa.

Hoy 20:59

Un allanamiento realizado en el barrio General Paz permitió recuperar un motovehículo denunciado como robado y detener a un sospechoso, en el marco de una investigación llevada adelante por efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 10.

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El procedimiento fue el resultado de diversas tareas investigativas desarrolladas durante los últimos días por personal del área de investigaciones de la dependencia, quienes reunieron elementos de prueba suficientes para solicitar la correspondiente orden judicial de allanamiento.

Con la anuencia de la fiscalía interviniente, los uniformados se trasladaron hasta un domicilio ubicado sobre calle Pancho Ramírez, donde llevaron adelante el registro del inmueble con la colaboración de dependencias pertenecientes al Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 17.

Durante el operativo los efectivos lograron secuestrar un motovehículo marca Gilera Smash, año 2026, el cual estaría vinculado al hecho investigado y había sido denunciado como sustraído.

En el mismo procedimiento también fue detenido un hombre sospechado de haber participado en el hecho, quien quedó alojado a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

Por su parte, la motocicleta recuperada fue incorporada a la causa judicial y posteriormente será restituida a su propietario, una vez finalizados los trámites de rigor.