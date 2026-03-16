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La mítica guitarra de David Gilmour se vendió rompió el récord en una subasta y es la más cara de la historia

La legendaria “Black Strat” del guitarrista de Pink Floyd fue subastada en Nueva York como parte de la colección del empresario Jim Irsay. Parte del dinero recaudado será destinado a causas benéficas.

Hoy 21:53
David Gilmour

Una de las guitarras más emblemáticas de la historia del rock, utilizada por David Gilmour, alcanzó un precio récord en una subasta internacional. La famosa “Black Strat”, vinculada al sonido de Pink Floyd, fue vendida por 14,55 millones de dólares, convirtiéndose en la guitarra más cara jamás subastada.

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La venta se concretó el jueves 12 de marzo en la casa de subastas Christie’s, en New York City, como parte de la colección personal del empresario y filántropo Jim Irsay. El instrumento, una Fender Stratocaster 1969, fue utilizado por Gilmour en múltiples grabaciones y presentaciones del grupo durante la década de 1970.

La llamada “Black Strat” participó en la creación de algunos de los discos más influyentes de la banda británica, entre ellos The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977) y The Wall (1979), obras fundamentales que marcaron la historia del rock progresivo.

Con este valor, el instrumento superó ampliamente el récord anterior que ostentaba la guitarra utilizada por Kurt Cobain durante el célebre concierto de Nirvana en el programa MTV Unplugged, que había sido vendida por seis millones de dólares en 2020. Aquella era una Martin D-18E.

El instrumento había sido adquirido por Irsay en 2019, también en una subasta de Christie’s, por cerca de cuatro millones de dólares. El empresario, conocido por su pasión por los objetos históricos de la cultura popular, reunió durante décadas una colección que incluye piezas vinculadas a la música, el cine y el deporte en Estados Unidos. Irsay fue propietario del equipo de fútbol americano Indianapolis Colts, integrante de la National Football League.

Antes de desprenderse de la guitarra, Gilmour había explicado en una entrevista con la revista Rolling Stone el significado personal que tenía el instrumento. “Estas guitarras me han dado muchas alegrías. Son mis amigas y me han brindado muchísima música. Creo que ya es hora de que sigan su camino y sirvan a alguien más”, expresó el músico.

La subasta de la colección de Irsay incluye además instrumentos y objetos pertenecientes a figuras históricas de la música como The Beatles, Eric Clapton, Bob Dylan, Jerry Garcia, Elton John, Prince, Johnny Cash, Janis Joplin, John Coltrane y Miles Davis. Parte de lo recaudado será destinado a distintas causas filantrópicas que el empresario apoyó durante su vida.

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