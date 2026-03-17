Gimnasia de Mendoza y Estudiantes chocan con la necesidad de sumar una victoria

El Lobo mendocino buscará cortar su racha sin triunfos, mientras que el Pincha necesita recuperarse tras dos derrotas consecutivas.

Hoy 00:02

Gimnasia y Esgrima de Mendoza enfrentará a Estudiantes de La Plata este martes desde las 21:15 en el estadio Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la fecha 11 del Liga Profesional de Fútbol – Torneo Apertura 2026.

El encuentro presenta a dos equipos con necesidades diferentes: el local pelea por mantener la categoría y la visita busca consolidarse en zona de clasificación.

El Lobo quiere volver a festejar

Gimnasia atraviesa un momento irregular en su temporada. Apenas consiguió dos victorias en el campeonato y acumula cinco partidos sin ganar, con tres empates y dos caídas.

Sin embargo, en la última jornada logró un empate valioso tras igualar sin goles ante Deportivo Riestra, resultado que le permitió sumar en su lucha por la permanencia.

Estudiantes busca recuperar confianza

Por el lado del Pincha, el equipo intenta acomodarse tras la salida de Eduardo Domínguez y el inicio del ciclo de Alexander Medina.

El debut del “Cacique” fue positivo con un triunfo 2-0 ante Newell's Old Boys, pero luego llegaron dos derrotas consecutivas como local frente a Vélez Sarsfield y Club Atlético Lanús.

A pesar de estos tropiezos, Estudiantes suma 15 puntos y se mantiene en los puestos de clasificación, aunque necesita volver al triunfo para no alejarse del líder Vélez, que suma 22 unidades.

Datos del partido