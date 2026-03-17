Gran Hermano, Generación Dorada, tiene un nuevo eliminado y quedan 24 participantes en competencia

Un nuevo participante dejó el certamen por decisión del público. Semana especial en el reality de Telefe.

Hoy 05:13

Este lunes 16 de marzo se realizó una nueva gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe), que terminó con la salida de un participante de la casa por votación del público.

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Todo comenzó con seis jugadores en placa, todos hombres: Brian Sarmiento, Eduardo Carrera, Kennys Palacios, Martín Rodríguez, Nicolás "Nick" Sícaro y Franco Zunino.

El primero en bajar de placa (fue voto positivo) fue Eduardo. Y luego siguieron el exfutbolista Brian Sarmiento, Zunino y Kennys.

Entonces, la definición quedó entre Martín y Nick.

Finalmente, Santiago del Moro anunció que, por decisión del público, Nicolás "Nick" Sícaro fue eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada.

Tras despedirse de sus compañeros y, antes de dejar la casa, el joven participante se despidió con un simple: "¡Los quiero!".

Nicolás

Luego, Del Moro dio a conocer los porcentajes de la definición. Nick sumó 43.9% de los votos, mientras que Martín cosechó el 56.1%.

Quiénes siguen en competencia en Gran Hermano, Generación Dorada

De esta forma, con la salida de Nick, hay 24 participantes dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada.

Ellos son: Andrea del Boca, Emanuel Di Gioia, Lolo Poggio, Pincoya, Brian Sarmiento, Danelik Galazan, Manuel Ibero Durigón, Catalina "Titi" Tcherkaski, Yisela "Yipio" Pintos, Juani Car, Daniela De Lucía, Jenny Mavinga, Eduardo Carrera, Solange Abraham, Martín Rodríguez, Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Kennys Palacios, Lola Tomaszeusky, Yanina Zilli, Nazareno Pompei, Luana Fernández, La Maciel y Franco Poggio.

Ya fueron eliminados Gabriel Lucero, Tomy Riguera, Carmiña (expulsada) y Carlota Bigliani (reemplazó a Divina Gloria).