Noomi Rapace encabezará la nueva serie de “Assassin’s Creed” en Netflix

La actriz sueca fue confirmada como una de las protagonistas de la adaptación basada en la popular saga de videojuegos

Hoy 06:42

Noomi Rapace liderará el elenco de la nueva serie de acción real de Assassin's Creed, un proyecto desarrollado por Netflix en colaboración con Ubisoft.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El anuncio oficial se produjo más de cinco años después de que la serie fuera mencionada por primera vez, tras el acuerdo de contenidos entre ambas compañías. Rapace formará parte del reparto principal en un rol recurrente, aunque los detalles sobre su personaje se mantienen en reserva.

La actriz, reconocida por su trabajo en Prometheus, estará acompañada por Sean Harris, además de Ramzy Bedia y Corrado Invernizzi, quienes también tendrán participaciones recurrentes.

La producción contará con un elenco previamente confirmado que incluye a Lola Petticrew, Toby Wallace, Zachary Hart, Laura Marcus y Tanzyn Crawford.

La serie será dirigida por los showrunners Roberto Patino y David Wiener, con producción ejecutiva de representantes de Ubisoft Film & Television.

Según los primeros datos, la historia se desarrollará en la Antigua Roma, específicamente entre los años 54 y 68 d. C., durante el inicio del reinado del emperador Nerón. El rodaje comenzó en Italia en marzo de 2026.

La trama se centrará en el conflicto entre dos facciones enfrentadas en secreto: una que busca controlar el destino de la humanidad mediante la manipulación, y otra que lucha por preservar el libre albedrío. A lo largo de la historia, los personajes atravesarán distintos eventos históricos clave.

Desde su lanzamiento en 2007, la franquicia Assassin’s Creed ha superado las 230 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Esta no es su primera adaptación a la acción real: en 2016 llegó al cine una versión producida por Sony Pictures y protagonizada por Michael Fassbender.