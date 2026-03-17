Israel afirma que eliminó a dos figuras clave del aparato de seguridad iraní

Se trata del máximo responsable de seguridad, Ari Larijani, y del jefe de la fuerza Basij, Gholamreza Soleimani, según informó el ministro de Defensa israelí. Irán aún no confirmó oficialmente las muertes.

Hoy 08:15

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró que fueron abatidas dos figuras clave del aparato de seguridad de Irán, en el marco de una serie de ataques que profundizan la tensión en Medio Oriente.

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De acuerdo a un informe de la agencia Xinhua, el funcionario indicó que uno de los fallecidos es Ari Larijani, considerado el máximo responsable de seguridad iraní. En paralelo, medios de ese país difundieron una carta manuscrita atribuida al propio dirigente, en medio de las versiones sobre su muerte.

Ari Larijani

Además, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron haber llevado adelante un ataque en Teherán en el que habría muerto Gholamreza Soleimani, comandante de la fuerza paramilitar Basij.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no confirmaron oficialmente las muertes, por lo que persiste la incertidumbre sobre lo ocurrido.

Larijani era considerado una figura clave en la toma de decisiones en Irán tras el asesinato del líder supremo Ali Khamenei el 28 de febrero.

Citando fuentes de seguridad, la cadena estatal israelí Kan TV y otros medios informaron que los ataques también tuvieron como objetivo a Akram al-Ajouri, jefe del ala militar del grupo Yihad Islámica, quien se cree que también murió.

La Oficina del Primer Ministro israelí publicó una fotografía que muestra a Netanyahu hablando por teléfono, supuestamente “ordenando la eliminación de altos funcionarios del régimen iraní”.