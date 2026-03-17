En vivo| Cristina Kirchner declara en Comodoro Py: "Estamos inmersos en prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales"

La expresidenta se presenta de manera presencial ante el Tribunal Oral Federal N°7, en el inicio de la ronda de indagatorias del juicio oral.

Hoy 09:30

La expresidenta Cristina Kirchner se presenta este martes en los tribunales de Comodoro Py para declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7, en el marco de la causa Cuadernos.

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Cristina Kirchner ingresó a la sala para declarar ante el Tribunal Oral Federal 7. La ex presidenta sentada en medio de sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, en primera fila, evitó cruzarse y saludarse con su ex ministro Julio De Vido y Roberto Baratta.

A la ex mandataria la acompañan Germán Martínez, jefe de la bancada peronista en la Cámara de Diputados; Oscar Parrilli, ex senador y presidente del Instituto Patria; y Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes.

La citación se concretó tras el rechazo de los pedidos de nulidad impulsados por su defensa y la de otros imputados, entre ellos el ex ministro de Planificación Julio De Vido, quienes habían denunciado supuestas irregularidades durante la instrucción.

En ese contexto, el abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, cuestionó la validez de las pruebas al sostener que los cuadernos “fueron manipulados” y afirmó que las declaraciones de los imputados arrepentidos se realizaron bajo presión.

El TOF 7, integrado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, deberá resolver los planteos preliminares y avanzar en el análisis de la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre 2003 y 2015.

Además de Cristina Kirchner, también fueron citados a declarar otros imputados de alto perfil, incluidos exfuncionarios y empresarios vinculados a la causa.

En paralelo, desde las primeras horas de la mañana, militantes y seguidores de la ex presidenta se concentrarán frente a su domicilio, en el barrio porteño de Constitución, en señal de apoyo.