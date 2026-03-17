El consumo de manzana es más beneficioso de lo que se pensaba

Se trata de una fruta muy conocida y contiene nutrientes que colaboran a una mejor digestión y previenen enfermedades.

Hoy 08:09

La novedosa práctica de alimentación consciente es la que nos permite llevar la atención plena a la nutrición para aprender a escuchar qué necesita nuestro cuerpo y alimentarnos de manera más saludable.

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De ahí, la preocupación de las personas por cuidar que los alimentos que se incorporan diariamente sean beneficiosos para la salud y contribuyan a la prevención de enfermedades. Sin embargo, tener esto en cuenta puede resultar difícil para muchos debido a no saber cuáles son los alimentos más adecuados y en qué cantidades consumirlos para considerarlos saludables.

En este sentido, ingerir una porción de fruta por día, como la manzana, aporta múltiples beneficios a la salud. Una manzana mediana contiene tan sólo 95 calorías y brinda al organismo 4.4 gramos de fibra.

Un estudio publicado en la revista British Medical Journal (2006), que se realizó con 124.000 personas, aseguró que existe una relación entre la alimentación rica en flavonoides y el control del peso. Y entre los alimentos que contienen polímero de flavonoides se destaca la manzana.

Qué dicen otros estudios

Otros estudios, además, destacan que el consumo de esta fruta podría ser un beneficio para disminuir el riesgo de padecer diabetes tipo 2, debido a que la manzana contiene antioxidantes que ofrecen los nutrientes necesarios para lograr esto.

Según expertos, el componente llamado quercetina que posee la manzana es un pigmento vegetal que ayuda a secretar la insulina de manera eficaz. La digestión también se ve beneficiada por el consumo de esta fruta ya que posee antioxidantes y fibras que colaboran con la digestión de azúcares de manera natural.

Gracias a un estudio realizado en China a más de 500.000 personas (2017), aquellas que consumen frutas diariamente son un 12% menos propensas a desarrollar diabetes tipo 2 sobre quienes nunca o casi nunca las consumen.

Cinco beneficios de la manzana

Preserva la salud del colon. Produce químicos que ayudan a que no se formen células cancerígenas. Además, la fibra que contiene la manzana ayuda al tránsito intestinal. Cuando se usa para evitar la constipación, se debe comer la fruta con la cáscara. En cambio, para evitar las diarreas se debe consumir pelada.

Mejora la memoria. Contiene vitaminas B1 y B6 que ayudan a evitar el cansancio mental y refuerzan la memoria. La quercetina, una de las sustancias funcionales, resguarda las células del cerebro para que su funcionamiento sea normal.

Ayuda a evitar la obesidad. Esta fruta aporta pocas calorías y te mantiene saciado durante varias horas. Lo más recomendable es comer una manzana verde en ayunas, porque colaborará con la digestión y te mantendrá lleno.

Contribuye con la salud dental. Se recomienda comer una pieza de manzana cuando se termina de cenar, ya que esta fruta limpia los dientes y neutraliza la formación de placas bacterianas. Contiene ácidos naturales que aumentan la producción de saliva y regulan el pH de la boca, logrando prevenir el mal aliento.

Cuida el corazón y baja el colesterol. La manzana disminuye la producción de moléculas inflamatorias asociadas con problemas cardíacos y ayuda a bajar el colesterol gracias a las fibras que contiene. La pectina, presente en esta fruta, impide la reabsorción del colesterol que se encuentra en el intestino producido por la bilis. También, evita que los lípidos se acumulen en los vasos sanguíneos, reduciendo la posibilidad de desarrollar enfermedades del corazón.