El líder supremo de Irán designó a un acusado por el atentado a la AMIA como su asesor militar

Mojtaba Jamenei designó al exjefe de la Guardia Revolucionaria, Mohsen Rezai. El funcionario iraní tiene un pedido de captura internacional por su participación en el ataque terrorista de 1994.

Hoy 08:29

En medio de la escalada de conflictos en Medio Oriente, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, nombró a Mohsen Rezai, uno de los acusados por el atentado a la AMIA, como su nuevo asesor militar.

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La decisión, informada por la agencia oficial Mehr, responde a una “orden” directa de Jamenei y refuerza el círculo de confianza del régimen en un momento clave para la región.

“El general Mohsen Rezai fue nombrado asesor militar por orden del comandante en jefe, el ayatolá Mojtaba Jamenei”, indicó Mehr, según la agencia de noticias AFP.

Rezai, de 71 años, es una figura central en la estructura de poder iraní. Fue jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria entre 1981 y 1997, y ocupó cargos de peso como vicepresidente de Asuntos Económicos durante el gobierno de Ebrahim Raisi (2021-2024). Además, se desempeñó como secretario del Consejo de Discernimiento de los Altos Intereses del Régimen desde 1997.

La designación de Rezai genera fuerte controversia internacional, especialmente en la Argentina.

Acusado por el atentado a la AMIA

El funcionario tiene una alerta roja de Interpol por su presunta participación en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en Buenos Aires en 1994, que dejó 85 muertos y cientos de heridos.

En la base de datos de Interpol, la orden de captura lo acusa de “homicidio calificado, doblemente agravado (por odio racial o religioso y por ser un medio idóneo para causar un peligro común) en perjuicio de 85 víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones leves y graves calificadas, en forma reiterada y daños múltiples agravados por odio racial o religioso”.

Mohsen Rezai es buscado por ser uno de los acusados por el atentado a la AMIA. (Foto: captura de Interpol).

Rezai también fue vinculado al ataque contra la embajada de Israel en Argentina en 1992, que provocó 22 muertos y 242 heridos. Su propio hijo, Ahmad, lo implicó en ese atentado tras desertar a Estados Unidos en 1998 y pedir asilo político.