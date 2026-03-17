Quimsa imparable: venció a Obras en el Ciudad y encadenó su novena victoria consecutiva

La Fusión derrotó al Tachero por 89-81 para ratificar su gran momento en la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 23:58

Quimsa consiguió una nueva victoria en el Estadio Ciudad al imponerse por 89 a 81 frente a Obras Sanitarias y alcanzó su noveno triunfo consecutivo.

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El equipo dirigido por Lucas Victoriano mostró solidez, especialmente en el primer tiempo, y volvió a ratificar su gran presente en el torneo.

Un primer tiempo clave para la Fusión

El partido comenzó parejo, con Obras repartiendo el goleo, mientras que Diego Figueredo lideraba las ofensivas locales. Dos triples de Brandon Robinson y el buen ingreso de Juan Ignacio Orresta permitieron que Quimsa cierre el primer cuarto arriba 24 a 20.

En el segundo segmento, los triples de Franco Collomb y Eric Johnson ampliaron la diferencia. La visita respondió con Nicolás Brussino y Tyler Sabin, pero Agustín Ruesga sostuvo la ventaja.

Con aportes de Robinson y Figueredo desde el perímetro, el local se fue al descanso largo ganando 52 a 39.

Quimsa lo cerró con autoridad

El tercer cuarto fue de alto goleo. Obras descontó con Chris Corum y Federico Zezular, mientras que Quimsa respondió con Collomb y Ruesga para mantener el control (73-63).

En el último período, Sabin y Inyaco intentaron la remontada, pero la presencia de Tayavek Gallizzi Meyinsse en la pintura y un triple de Figueredo sostuvieron la diferencia.

Sobre el cierre, una volcada de Lema y los ingresos de los juveniles Mantovani y Amprimo terminaron de sellar el triunfo.

Los números y lo que viene

Brandon Robinson fue una de las figuras con 15 puntos y 5 asistencias, mientras que Diego Figueredo aportó 14 tantos. En Obras, Federico Zezular y Tyler Sabin terminaron con 14 puntos cada uno.

Con este resultado, Quimsa suma 19 triunfos y 10 derrotas y se mantiene como escolta en busca de la clasificación directa a los cuartos de final.

En la próxima fecha, la Fusión visitará a Argentino de Junín, mientras que Obras se medirá ante Olímpico.