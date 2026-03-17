Quimsa imparable: venció a Obras en el Ciudad y encadenó su novena victoria consecutiva

La Fusión derrotó al Tachero por 89-81 para ratificar su gran momento en la Liga Nacional de Básquet.
Quimsa consiguió una nueva victoria en el Estadio Ciudad al imponerse por 89 a 81 frente a Obras Sanitarias y alcanzó su noveno triunfo consecutivo.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El equipo dirigido por Lucas Victoriano mostró solidez, especialmente en el primer tiempo, y volvió a ratificar su gran presente en el torneo.
El partido comenzó parejo, con Obras repartiendo el goleo, mientras que Diego Figueredo lideraba las ofensivas locales. Dos triples de Brandon Robinson y el buen ingreso de Juan Ignacio Orresta permitieron que Quimsa cierre el primer cuarto arriba 24 a 20.
En el segundo segmento, los triples de Franco Collomb y Eric Johnson ampliaron la diferencia. La visita respondió con Nicolás Brussino y Tyler Sabin, pero Agustín Ruesga sostuvo la ventaja.
Con aportes de Robinson y Figueredo desde el perímetro, el local se fue al descanso largo ganando 52 a 39.
El tercer cuarto fue de alto goleo. Obras descontó con Chris Corum y Federico Zezular, mientras que Quimsa respondió con Collomb y Ruesga para mantener el control (73-63).
En el último período, Sabin y Inyaco intentaron la remontada, pero la presencia de Tayavek Gallizzi Meyinsse en la pintura y un triple de Figueredo sostuvieron la diferencia.
Sobre el cierre, una volcada de Lema y los ingresos de los juveniles Mantovani y Amprimo terminaron de sellar el triunfo.
Brandon Robinson fue una de las figuras con 15 puntos y 5 asistencias, mientras que Diego Figueredo aportó 14 tantos. En Obras, Federico Zezular y Tyler Sabin terminaron con 14 puntos cada uno.
Con este resultado, Quimsa suma 19 triunfos y 10 derrotas y se mantiene como escolta en busca de la clasificación directa a los cuartos de final.
En la próxima fecha, la Fusión visitará a Argentino de Junín, mientras que Obras se medirá ante Olímpico.