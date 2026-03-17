Sorpresa en Boca: Sebastián Battaglia confirmó que enfrentará a Riquelme en las elecciones

El exentrenador del Xeneize se unirá a la lista de Jorge Reale para la votación que realizarán los socios del club en 2027.

Hoy 09:31

El histórico referente de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, sorprendió al mundo xeneize al confirmar que iniciará su camino en la política del club de cara a las elecciones de 2027. El exentrenador acompañará la candidatura opositora encabezada por Jorge Reale, que competirá contra el oficialismo liderado por Juan Román Riquelme.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El máximo ganador de títulos en la historia del club confirmó la noticia en una entrevista televisiva, aunque evitó dar precisiones sobre el rol específico que ocupará dentro del espacio político.

“De acá en adelante vamos a meternos a trabajar en la política de Boca para 2027, acompañando a Jorge Reale. Nos hemos juntado ya hace varios meses y la verdad que me motivan las ideas que hay por delante”, expresó en diálogo con TyC Sports.

Battaglia hará una pausa en su carrera como entrenador

En este nuevo escenario, Battaglia también confirmó que pondrá en pausa su carrera como director técnico para enfocarse de lleno en el proyecto político.

“Lo tengo decidido. En esta etapa decidimos trabajar y mirar para adelante en lo que viene. Queremos meternos de lleno en intentar que Jorge sea el próximo presidente de Boca”, aseguró.

De esta manera, el exmediocampista comenzará formalmente su recorrido en la vida política del club, alineándose con un espacio opositor a la actual conducción encabezada por Riquelme.

Las diferencias con Riquelme siguen marcando la relación

En declaraciones recientes, Battaglia también volvió a marcar diferencias con el actual presidente xeneize, recordando los conflictos que marcaron su etapa como entrenador.

“Fue difícil el proceso por un montón de cuestiones. Pasaron cuatro años y Boca sigue teniendo los mismos problemas, no logra estabilizarse”, señaló en una entrevista con Picado TV.

Además, explicó que durante su ciclo existieron diferencias de criterio en la toma de decisiones futbolísticas: “Yo tenía mis convicciones y mis puntos de vista. Hubo charlas futboleras, no tanto con Román sino con los muchachos del Consejo”.

Battaglia también confirmó que no volvió a dialogar con Riquelme tras su salida del club, aunque remarcó el respeto personal entre ambos.

“No volví a hablar con él. Solo fui a su despedida porque me pareció correcto ir. Por respeto, porque él estuvo en la mía cuando lo invité”, comentó.

Cabe recordar que su salida como entrenador se produjo tras la eliminación ante Corinthians en los octavos de final de la Copa Libertadores 2022, sumado a una conferencia de prensa donde marcó diferencias con la dirigencia. Desde entonces, la relación entre ambos nunca volvió a recomponerse.