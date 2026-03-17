En un operativo inédito, retienen en el aeropuerto una pintura de alto valor histórico

La obra, de origen peruano y posible pertenencia a la Escuela Cusqueña, fue secuestrada por la PSA y será peritada por Patrimonio Cultural.

Hoy 11:28

Una mujer fue demorada en el aeropuerto Ángel Aragonés cuando intentaba abordar un vuelo de Aerolíneas Argentinas, luego de que personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectara que transportaba una pintura que podría tener origen ilícito y un importante valor histórico.

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El procedimiento se realizó durante los controles habituales, donde los agentes advirtieron características particulares en la obra, lo que motivó su retención preventiva para ser sometida a un peritaje por parte de la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia.

Según las primeras informaciones, la pintura sería originaria de Perú y corresponde a la representación de la Virgen de la Leche, una imagen religiosa que muestra a la Virgen María amamantando al Niño Jesús, muy difundida en el arte colonial andino.

La pieza presenta rasgos típicos del arte cusqueño, como el uso de pan de oro, colores intensos y una técnica detallada sobre lienzo. Además, posee un marco dorado que refuerza su apariencia de obra antigua.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el cuadro podría pertenecer a la Escuela Cusqueña, un movimiento artístico desarrollado en Cusco durante el período colonial, especialmente en el siglo XVIII, lo que incrementa su valor patrimonial.

Este tipo de obras suele ser considerado de alto valor histórico y coleccionable, y en muchos casos forma parte de bienes protegidos, por lo que no se descarta que pueda tratarse de una pieza robada o exportada de manera irregular.

Por el momento, la mujer quedó supeditada a la investigación, mientras que la pintura permanece bajo resguardo oficial a la espera de los resultados del análisis técnico, que determinarán su autenticidad, procedencia y situación legal.