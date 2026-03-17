Fernández reforzó la prevención frente a las ciberestafas con una jornada abierta a la comunidad

Con la participación de autoridades municipales y provinciales, especialistas brindaron herramientas para detectar fraudes digitales y acompañaron a vecinos que compartieron sus experiencias.

Hoy 12:39

En una iniciativa destinada a fortalecer la seguridad digital de la comunidad, ayer lunes se llevó a cabo una importante charla sobre ciberestafas en las instalaciones del Centro Cultural "Sixto Palavecino". El evento contó con la participación activa de la intendente local, Yanina Iturre, y fue coordinado por especialistas de la Dirección General de Comercio de la provincia.

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El encuentro tuvo un carácter profundamente humano y preventivo, ya que estuvo dirigido al público en general y contó con la asistencia de vecinos que fueron víctimas de este tipo de delitos. En un espacio de apertura, los afectados relataron sus experiencias personales, describiendo el modus operandi de los estafadores y el impacto que estas situaciones generaron en su economía y tranquilidad.

Fernández

La disertación principal estuvo a cargo de la Dra. Luciana Montinho, Directora General de Comercio de Santiago del Estero, quien estuvo acompañada por su equipo técnico, integrado por la Lic. Eugenia Regatuso, el Cdor. Fernando Vaulet y la Tec. Silvana Luna.

Durante su exposición, la Dra. Montinho detalló las formas más frecuentes de engaño que circulan actualmente, haciendo especial hincapié en Redes Sociales y Billeteras Virtuales; las trampas comunes en plataformas de pago y perfiles falsos y la Seguridad Bancaria, haciendo énfasis en los métodos de vulneración de cuentas y datos de tarjetas de crédito.

Uno de los puntos más relevantes de la jornada fue la explicación técnica sobre cómo debe proceder el ciudadano una vez detectado el fraude. La funcionaria provincial detalló el protocolo de actuación del organismo a su cargo y clarificó el proceso legal que debe seguir el denunciante para buscar una solución y asentar el precedente judicial.

Además del equipo de Comercio y la jefa comunal, acompañaron el evento la Directora de Educación, Prof. Lorena Aranda, y el Director de Cultura, Leonardo Fernández, reforzando el compromiso interdisciplinario del municipio frente a esta problemática creciente.

Con esta jornada, el municipio busca dotar a los ciudadanos de herramientas prácticas para identificar intentos de fraude antes de que se concreten, promoviendo un entorno digital más seguro para todos.