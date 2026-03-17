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El Gobierno no detiene la asistencia en zonas afectadas por la crecida del río Dulce

Equipos de emergencia continúan trabajando en Salavina, Atamisqui, Avellaneda y Banda, donde brindan contención y ayuda a las familias afectadas.

Hoy 12:48

El Gobierno de la Provincia informó que continúa con las tareas de asistencia y acompañamiento a las familias afectadas por la crecida del Río Dulce en distintos puntos del territorio santiagueño.

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Según se indicó, los operativos se desarrollan en los departamentos Salavina, Atamisqui, Avellaneda y Banda, donde equipos de emergencia y diversas áreas del Estado trabajan de manera coordinada.

En ese marco, se brindan acciones de contención, asistencia y respuestas a los vecinos damnificados por la situación.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron además el compromiso del personal que interviene en los operativos y resaltaron la solidaridad de las comunidades afectadas frente a la adversidad.

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