El Gobierno no detiene la asistencia en zonas afectadas por la crecida del río Dulce

Equipos de emergencia continúan trabajando en Salavina, Atamisqui, Avellaneda y Banda, donde brindan contención y ayuda a las familias afectadas.
El Gobierno de la Provincia informó que continúa con las tareas de asistencia y acompañamiento a las familias afectadas por la crecida del Río Dulce en distintos puntos del territorio santiagueño.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Según se indicó, los operativos se desarrollan en los departamentos Salavina, Atamisqui, Avellaneda y Banda, donde equipos de emergencia y diversas áreas del Estado trabajan de manera coordinada.
En ese marco, se brindan acciones de contención, asistencia y respuestas a los vecinos damnificados por la situación.
Desde el Ejecutivo provincial destacaron además el compromiso del personal que interviene en los operativos y resaltaron la solidaridad de las comunidades afectadas frente a la adversidad.