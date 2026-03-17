“Cruzó una línea roja imperdonable”: Irán lanzó una dura advertencia contra Milei

El gobierno iraní cuestionó con firmeza al presidente argentino en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Hoy 13:08

La relación diplomática entre la Argentina e Irán ingresó en un terreno de hostilidad abierta. En las últimas horas, el régimen de Teherán emitió una dura advertencia dirigida personalmente al presidente Javier Milei, a quien acusaron de haber “cruzado una línea roja imperdonable”.

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Según el comunicado oficial de la cancillería iraní, las posturas adoptadas por la actual gestión de la Casa Rosada rompen con décadas de equilibrio y posicionan al país como un actor beligerante en el tablero de Medio Oriente.

Este malestar escaló de forma exponencial luego de que el líder supremo de Irán tomara una decisión que fue vista en Buenos Aires como una provocación directa hacia la Justicia argentina. Se trata del nombramiento de un alto mando militar, sobre quien pesa una orden de captura internacional por el atentado a la AMIA, como asesor directo de la cúpula iraní.

Este gesto no solo dinamitó cualquier posibilidad de diálogo, sino que reafirmó la postura de Milei de alinearse incondicionalmente con los intereses estratégicos de Estados Unidos e Israel.

Al complejo escenario diplomático se le suma un componente de incertidumbre global sobre el mando en el país persa. Mientras las amenazas contra el gobierno argentino suben de tono, crecen las versiones sobre el paradero y el estado de salud del Líder Supremo.

Fuentes de inteligencia internacional aseguran que habría sido trasladado de urgencia a Moscú para recibir tratamiento médico especializado, lo que genera dudas sobre quién está realmente detrás de la reciente agresividad retórica del régimen.

Por su parte, el entorno de Javier Milei dejó trascender que no habrá retrocesos en la política de seguridad nacional ni en la condena al terrorismo internacional. La Casa Rosada mantiene su hoja de ruta firme, a pesar de que este nuevo foco de conflicto obliga a reforzar la vigilancia en objetivos sensibles dentro del territorio argentino.

La advertencia de Irán, lejos de moderar el discurso oficial, parece haber acelerado la decisión del Gobierno de marcar una distancia definitiva con los regímenes autocráticos de Oriente.