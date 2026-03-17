Se refuerzan los trabajos de mantenimiento de desagües pluviales en La Banda

Con estas tareas, buscan optimizar el drenaje en un sector clave de la ciudad para prevenir anegamientos y mejorar la calidad de vida, al tiempo que solicitan la colaboración de los vecinos para mantener limpios los desagües.

Hoy 13:55

El personal de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de La Banda inició la semana con trabajos de acondicionamiento de un desagüe pluvial ubicado en la unión de los barrios Mama Antula y Central Argentino.

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En este sentido, desde el área se indicó que el personal trabaja limpiando, dándole profundidad y ensanchando el desagüe a cielo abierto que permite escurrir el agua de la calle nexo entre el barrio Central Argentino y Mama Antula Siendo este el encargado de escurrir el agua que viene por medio de calle Tucumán.

A través de estas acciones que se ejecutan de manera permanente se busca garantizar un normal funcionamiento del agua de lluvia y así evitar los anegamientos que causas perjuicio a la calidad de vida de los vecinos de la ciudad de La Banda.

Al respecto, desde el área se solicita la colaboración de los vecinos en lo que hace al mantenimiento y limpieza de los desagües pluviales teniendo en cuenta la destacada importancia que estos tienen durante la temporada estival.

Como así también, se recuerda que a través de las normativas municipales vigentes se encuentra prohibido arrojar basura en los espacios públicos que tienen como consecuencia la formación de mini basurales.