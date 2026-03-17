El Concejo Deliberante se sumó a la campaña “Florecerán Pañuelos” a 50 años del golpe de Estado

La actividad se realizó en la Casa de la Cultura con la participación de autoridades, organismos de derechos humanos y familiares de desaparecidos.

Hoy 14:08

El Honorable Concejo Deliberante llevó a cabo este martes la actividad denominada “Florecerán Pañuelos”, en adhesión a la campaña nacional impulsada por organismos de derechos humanos en el marco del 50° aniversario del golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976.

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El encuentro se desarrolló en el hall de la Casa de la Cultura y contó con la presencia del intendente Néstor Humberto Salim, la presidenta del HCD, Mirta Lorena Rojas, concejales, empleados del cuerpo deliberativo, funcionarios municipales, invitados especiales y familiares de desaparecidos.

La iniciativa había sido presentada la semana pasada en sesión ordinaria por el concejal Javier Mubarqui, del bloque Frente Encuentro Cívico, y fue aprobada por unanimidad mediante la Resolución N° 1.750.

En sus fundamentos, la ordenanza destaca que el 24 de marzo fue instituido como “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia” por la Ley N° 25.633, en reconocimiento a las víctimas de la última dictadura militar, y remarca la importancia de mantener viva la memoria para que hechos similares no se repitan.

La campaña “Florecerán Pañuelos” invita a instituciones y a la sociedad en general a revalorizar el símbolo del pañuelo blanco, emblema de la lucha de los organismos de derechos humanos.

Desde la organización destacaron además el acompañamiento de las autoridades municipales y la colaboración del Taller de Costura Municipal, así como del personal de la Casa de la Cultura, que facilitó el espacio para la realización de la actividad.

Durante el acto, se remarcó la importancia de sostener la memoria colectiva y de reafirmar el compromiso con la verdad y la justicia, a medio siglo de uno de los episodios más oscuros de la historia argentina.