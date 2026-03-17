Tras la crecida histórica, el río Dulce inicia su descenso

El estado del río Dulce continúa siendo monitoreado de manera permanente y, según informaron desde el cuerpo de guardavidas, en las últimas horas se registró una importante bajante que permitió comenzar a habilitar sectores que habían sido restringidos durante el fin de semana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Noticiero 7, Martín Cabral, integrante del cuerpo de guardavidas, señaló: “En este momento hay una bajante importante, esperemos que se sostenga, pero sabemos que hay una alerta meteorológica nuevamente y estamos esperando que no sea tan grave”.

Asimismo, destacó el trabajo articulado entre distintas áreas: Defensa Civil Provincial y Municipal desplegaron operativos en distintos puntos, tanto en la Capital como en la ciudad de La Banda, para atender las consecuencias de una crecida que calificó como “histórica”.

Carabajal remarcó que, pese a los inconvenientes registrados en algunos barrios, la respuesta fue efectiva: “Los recursos del municipio y de la provincia fueron más que suficientes, trabajaron a destajo. En muchos casos, los vecinos pudieron autoevacuarse y también hubo evacuaciones coordinadas”.

En cuanto a la situación actual, indicó que ya fue habilitado el sector de avenida Salta prolongación, desde la Costanera hasta calle Salta, mientras continúan las tareas de desagote en zonas del sector norte que resultaron afectadas.

El guardavida también subrayó la importancia de las obras de infraestructura realizadas en los últimos años, especialmente la costanera, que permitió contener un caudal que superó ampliamente registros anteriores.

Finalmente, pidió a la comunidad mantenerse informada por los canales oficiales y actuar con prudencia: “Esto es dinámico, cambia día a día. Hay que estar atentos a lo que informen las autoridades y llevar tranquilidad, ocupándonos de lo que se nos solicita ante cada situación”.