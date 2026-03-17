Personal de Juzgados de Paz Letrado se prepara para cambios en sistema de gestión informática

La implementación del sistema de unificación y notificación electrónica fueron explicados por especialistas en procesamiento en información digital.

Hoy 17:37

La conversión de los Juzgado de Paz Letrado en Juzgados en lo Civil y Comercial implica cambios en la modalidad de trabajo interno, motivo por el que se comenzó con una fase de preparación para quienes se desempeñan en esos organismos.

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En efecto, magistrados, funcionarios y empleados de los cuatro Juzgados de Paz Letrado fueron los destinatarios de una exposición sobre "Sistema de Unificación. Notificación electrónica", actividad presencial que se concretó en la sede de la Escuela de Informática.

La conferencia estuvo a cargo de la Ing. Julieta Demaría y del Sr. Ramón Demasi, oficiales de registro de Firma Digital, que pertenecen al Laboratorio para el Procesamiento de la Información Digital e integra la Secretaría de Tecnologías de la Información del Poder Judicial provincial, quienes fueron presentados por el titular de esa última repartición, Lic. Agustín Billaud.

En la oportunidad, los capacitadores explicaron el funcionamiento del sistema, en el que empezarán a firmar digitalmente, al igual que el sistema de gestión implementado en los Juzgados Civiles y Comerciales, el que estará operativo para los ya creados de 11ª, 12ª, 13ª y 14ª Nominación, a partir de su puesta en funcionamiento, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 7404.