José Montero: "Sabemos que estamos en una situación muy difícil"

El escolta santiagueño de Olímpico analizó el complicado momento que atraviesa el equipo en la Liga Nacional.

Hoy 23:41

El escolta de Olímpico analizó con autocrítica el presente del equipo en La Liga Nacional. Tras dos derrotas consecutivas como local ante Ferro Carril Oeste y Oberá Tenis Club, el conjunto bandeño se ubica en el puesto 15 de la tabla y busca reaccionar en el próximo compromiso frente a Obras Basket, también en el Vicente Rosales el jueves a las 22.00 hs.

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"Tenemos que salir de esta mala racha. Creo que el equipo tiene que demostrar otra cosa en cuanto a compromiso y concentración. Por ahí hacemos cinco minutos muy buenos y después cinco minutos muy malos. Tenemos que mantener la concentración y el esfuerzo durante los 40 minutos porque necesitamos la victoria cuanto antes", expresó Montero.

El escolta también remarcó que el grupo es consciente del momento que atraviesa el equipo y que el objetivo inmediato es cambiar la dinámica. "Estamos entrenando y poniendo toda la energía para salir de este momento. La idea es llegar al partido del jueves con toda la energía positiva posible", señaló.

Al analizar las causas de la irregularidad del equipo, Montero fue directo. "Somos un equipo muy irregular, eso está a la vista. Lo que necesitamos es encontrar regularidad lo antes posible, sobre todo en concentración y sacrificio. Nuestro combustible tiene que ser siempre la intensidad y la energía, sobre todo de atrás hacia adelante", afirmó.

En esa línea, reconoció que la posición en la tabla refleja el momento que atraviesa el conjunto bandeño. "No nos sobra nada. Está claro que estamos en una situación complicada y necesitamos de todos para poder salir de este momento. Tenemos que mantener la concentración durante los 40 minutos si queremos llevarnos la victoria", sostuvo.

Consultado sobre la ubicación del equipo, Montero admitió que el plantel es plenamente consciente del desafío que tiene por delante. "Sabemos que estamos en una situación muy difícil, que no es la que queríamos ni mucho menos la que buscábamos. Nuestra idea siempre es ir para arriba. Los resultados no nos han acompañado y tampoco pudimos encontrarle la vuelta a varios partidos", explicó.

A pesar de eso, el escolta dejó en claro que todavía hay objetivos por delante. "Todavía matemáticamente tenemos chances de entrar a playoffs y vamos a ir por eso. Y si no, tratar de ganar la mayor cantidad de partidos posibles para cerrar bien el torneo", indicó.

El jugador también puso el foco en el aspecto mental como un punto clave para revertir el presente. "Tenemos tramos del juego en los que estamos muy bien, pero cuando nos salen dos o tres cosas mal nos venimos abajo. Tenemos que empezar a manejar eso porque todo pasa por la cabeza. Tenemos que unirnos y comunicarnos más para salir adelante", agregó.

Pensando en el duelo ante Obras, Montero analizó las características del rival. "Tienen un gran equipo, armado para pelear arriba. Cuentan con perimetrales con mucho tiro exterior y bases que ordenan muy bien el juego. Además, tienen un plantel largo, con muchos jugadores que rotan constantemente", explicó.

Sobre las claves del partido, el escolta fue claro. "Primero tenemos que bajar el goleo, porque es un equipo que anota mucho. Después, en ataque, tratar de encontrar las ventajas, leer quién está mejor posicionado para tomar los tiros y quién está en una buena noche", señaló.

Por último, Montero dejó un mensaje para los hinchas de Olímpico en un momento sensible del campeonato. "Siempre necesitamos el apoyo de la gente, pero en estas situaciones adversas es cuando más lo necesitamos. Su aliento nos levanta mucho la energía y ojalá podamos darle una alegría pronto", concluyó.