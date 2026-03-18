¿Son más creativas las máquinas?

Los científicos y los medios debaten si la Inteligencia Artificial puede escribir mejor que los humanos. Pero, por ahora, las personas parecen llevar ventaja.

Hoy 04:53

Por Ricardo Braginski, en diario La Nación

¿Quién escribe mejor? ¿Quién es más creativo? ¿La Inteligencia Artificial o los humanos? La pregunta hoy está entre las preocupaciones de científicos cognitivos, tecnólogos y escritores.

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Para algunos, la IA nunca podrá ser verdaderamente creativa: solo recombina patrones aprendidos de textos humanos. Para otros, esa diferencia ya no es tan clara. Si una máquina logra producir ideas, metáforas o historias que los lectores consideran originales, ¿qué importa cómo llegó hasta ahí?.

En el fondo, la discusión es más profunda: qué entendemos por creatividad.

El debate salió del laboratorio y empezó a filtrarse en los medios. El New York Times, por ejemplo, arrancó con un experimento curioso con sus lectores. Les propone elegir entre pares de textos -uno escrito por IA y otro por un humano- en distintos géneros: ficción, fantasía, ciencia ficción, ficción histórica y poesía. Es a ciegas: los participantes no saben quién escribió cada pieza.

Los resultados preliminares, difundidos por Kevin Roose -uno de los periodistas que armó el test-, son llamativos. Con más de 86.000 participantes, el 54% prefiere los textos creados por IA. En uno de los géneros, la preferencia llega al 67%.

A priori, esto no significa que las máquinas sean “más creativas”. Pero sí sugiere algo inquietante: la IA puede producir textos que muchos lectores consideran tan buenos -o incluso mejores- que los de los humanos.

Más que el promedio

Algo parecido surge de una investigación reciente realizada por científicos de la Universidad de Montreal y publicada en Scientific Reports.

Ese trabajo comparó el desempeño de más de 100.000 personas con modelos de lenguaje como GPT-4, Claude y Gemini en una prueba psicológica diseñada para medir pensamiento divergente, es decir, la capacidad de generar asociaciones originales entre ideas. Algo que los científicos vinculan con la creatividad.

Esta prueba también dio resultados llamativos. Las IAs superan a las personas en promedio, pero están muy lejos de los humanos más creativos.

Estamos en el inicio de esta tecnología tan disruptiva y algo empieza a quedar claro: en todos los campos, la IA no solo compite con los humanos, también nos obliga a mejorar, a elevar la vara. Lo mismo pasa en el ámbito de la creatividad.

Pero el humano corre con ventaja. Después de todo, esos cerebros artificiales -que tanto sorprenden- no son más que súper máquinas, creadas por humanos, que leen y aprenden todo de nosotros. Por ejemplo, lo harán con esta nota. El desafío, como siempre, es dar un poco más.