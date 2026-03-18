Donald Trump insistió con la idea de que Venezuela sea parte de Estados Unidos

Fue tras la obtención del título en el Clásico Mundial de béisbol por parte del representativo sudamericano. En la final, venció al conjunto norteamericano.

Hoy 05:09

Donald Trump insistió con la posibilidad de que Venezuela se convierta en un nuevo estado de Estados Unidos. Fue después de que el equipo sudamericano conquistara su primer Clásico Mundial de Béisbol (WBC) tras ganarle al país norteamericano por 3-2 en Miami.

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"Statehood" (término que en inglés denota condición de estado de Estados Unidos), publicó el mandatario en su cuenta de Truth Social.

La reacción del presidente fue una reiteración a otro comentario del lunes, cuando celebró la victoria de Venezuela sobre Italia en las semifinales. "Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela. Me pregunto a qué se debe esta magia ¿Estado número 51?", deslizó sarcásticamente.

El pasado 5 de marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que se acordó con las autoridades interinas de Venezuela "restablecer relaciones diplomáticas y consulares", dos meses después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación ordenada por Trump.

Posteriormente, el día 10, el Departamento de Estado notificó al tribunal de Nueva York que lleva el caso contra Maduro que reconoció formalmente a Delcy Rodríguez como jefa de Estado de la nación sudamericana.

Venezuela, donde el béisbol es deporte nacional, completó su torneo de ensueño tumbando en su territorio al favorito Estados Unidos, en un contexto tenso entre ambos gobiernos.

Si bien es una de las potencias del mundo del béisbol, Venezuela tenía hasta ahora una tercera posición de 2009 como mejor resultado en el principal torneo de selecciones de este deporte.

Su historia dio un vuelco en dos mágicas semanas en las que, tras una única derrota ante República Dominicana en la fase de grupos, fue capaz de destronar en cuartos de final al Japón de Shohei Ohtani, el último campeón, y después acabar con la imbatibilidad de Italia.

Para el Team USA, la derrota supuso el fracaso del equipo que había alistado para recuperar el título perdido ante Japón en la final de 2023.

Miércoles de celebración en Venezuela tras el triunfo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes la declaración de 'día de júbilo nacional no laborable' para celebrar mañana miércoles el triunfo de la selección de Venezuela, que se coronó campeona tras vencer a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol.

"He decidido decretar día de júbilo nacional, no laborable, el día de mañana, para que nuestra juventud salga a las calles, a las plazas, a los parques y a las canchas, a festejar", anunció la mandataria encargada en su cuenta de X.

Asimismo, invitó a la población a celebrar en un "gran concierto", del que no dio más detalles.

En su cuenta de Telegram, Rodríguez aseguró que todo el país está "demasiado feliz" y dijo querer "agradecer y abrazar" a los integrantes de la selección venezolana.

"Ustedes representan cada cielo, cada mar, cada tierra de esta hermosa patria de nuestro libertador Simón Bolívar. Felicitaciones", expresó la mandataria encargada en video.

"Como decimos nosotros, honor al vencido y gloria al vencedor", agregó Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo luego de que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro durante un ataque militar en Caracas el pasado 3 de enero.

"Este triunfo es la victoria de la pasión, el talento y la unión que nos caracteriza como venezolanos", añadió en un mensaje.