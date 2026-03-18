Termas de Río Hondo se prepara para días de lluvia: clima cambiante este miércoles 18 de marzo de 2026

El clima en Termas de Río Hondo se presenta con cielos cubiertos y una temperatura actual de 22.2 °C. Se esperan días con lluvia moderada y temperaturas variables en los próximos días.

Hoy 08:11

En Termas de Río Hondo, el clima actual se caracteriza por un cielo cubierto que mantiene las temperaturas en un nivel agradable de 22.2 °C, aunque la sensación térmica es de 24.7 °C. La humedad se encuentra elevada, alcanzando el 88%, lo que contribuye a que la atmósfera se sienta más cálida de lo que indican los termómetros.

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Para hoy, se anticipa lluvia moderada a intervalos, lo que puede afectar las actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19.7 °C y una máxima de 28.2 °C, proporcionando un ambiente fresco a medida que avanza el día.

Mañana, el pronóstico también indica lluvia moderada a intervalos, con una mínima de 21.4 °C y una máxima que podría alcanzar los 30.7 °C. Esta tendencia de lluvia podría traer alivio a la calidez que se ha sentido en días anteriores, aunque también puede generar algunas complicaciones en el tránsito y actividades cotidianas.

El viernes, la situación climática no mostrará cambios significativos, ya que se prevé que continúen las lluvias moderadas. Las temperaturas se mantendrán en un rango de 22.4 °C como mínima y 32.3 °C como máxima, lo que sugiere que los días seguirán siendo cálidos, pero con la presencia constante de lluvias.

En resumen, el clima en Termas de Río Hondo presenta un panorama de cielo cubierto y temperaturas agradables hoy, con expectativas de lluvias moderadas. Para el día de hoy, se prevén temperaturas que variarán entre 19.7 °C y 28.2 °C, mientras que los próximos días seguirán con un patrón similar de lluvias y temperaturas cálidas.