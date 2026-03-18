El Gobierno de Córdoba ratificó el descuento a los docentes que adhieran al paro

El ministro de Comunicación, Daniel Pastore, confirmó que la medida de fuerza sigue vigente y anticipó una nueva propuesta salarial. Cuestionó la oportunidad del conflicto y pidió sostener el diálogo.

Hoy 09:42

El ministro de Comunicación de Córdoba, Daniel Pastore, confirmó que el paro docente por 48 horas impulsado por la UEPC continúa vigente y aseguró que el Gobierno avanzará en una nueva propuesta salarial para retomar las negociaciones.

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"El pedido para que se levante la medida no fue atendido y el paro está vigente", señaló el funcionario en diálogo con Cadena 3. En ese sentido, explicó que la Provincia buscará reanudar las conversaciones el viernes y trabajar durante el fin de semana largo para presentar una tercera oferta.

Pastore indicó que la decisión responde a instrucciones del gobernador Martín Llaryora, quien dispuso "revisar la segunda propuesta y elaborar una tercera que contenga alguna mejora", en un contexto que calificó como de "extrema dificultad" económica.

El ministro remarcó que la caída de la recaudación durante los últimos meses y la situación general del país condicionan las posibilidades de incremento salarial. "Hace ocho meses que cae la recaudación y hay muchas empresas en crisis. Es un escenario complejo", afirmó. No obstante, reconoció "la legitimidad del reclamo docente" y sostuvo que el Gobierno busca realizar un esfuerzo para mejorar la oferta.

Entre los cambios en análisis, Pastore mencionó la posibilidad de modificar el esquema que vinculaba los aumentos a la evolución de la recaudación a partir de junio, con el objetivo de ofrecer alternativas superadoras.

El funcionario consideró que la medida de fuerza "era evitable" y cuestionó que el conflicto se produzca con el ciclo lectivo en marcha. "Tenemos que garantizar que los chicos estén en la escuela. No solo por la educación, sino también por la alimentación", sostuvo.

En ese marco, también planteó la necesidad de revisar los tiempos de negociación salarial para evitar que coincidan con el inicio de clases. "Sería importante que las discusiones no estén atadas al calendario escolar", indicó.

Pastore, además, apuntó contra sectores de la conducción sindical al señalar que existe "una ideologización extrema" que dificulta el acuerdo. Sin embargo, insistió en que desde el Gobierno hay "la mayor predisposición para hacer la mejor oferta posible".

Por último, confirmó que se descontarán los días no trabajados. "Tres días de paro representan aproximadamente un 15% del salario docente, lo que es una medida muy dolorosa en este contexto", concluyó.