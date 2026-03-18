Barcelona y Newcastle definen una serie abierta en el Camp Nou por la Champions

El equipo de Hansi Flick recibe al conjunto inglés de Eddie Howe tras el 1-1 de la ida. El ganador se meterá entre los ocho mejores de la UEFA Champions League.

Hoy 10:57

El FC Barcelona y el Newcastle United se enfrentan este miércoles en el Camp Nou por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Luego del empate 1-1 en Inglaterra, la serie quedó totalmente abierta y en Cataluña se definirá quién avanza a cuartos. El duelo comenzará a las 14:45 (hora de Argentina) y promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

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El conjunto culé atraviesa un gran presente futbolístico. Viene de golear al Sevilla FC en La Liga y lidera el campeonato con autoridad, sacándole ventaja al Real Madrid. Con Lamine Yamal y Robert Lewandowski en un nivel alto, el equipo de Flick apuesta a hacerse fuerte de local para sellar la clasificación.

Por su parte, las Urracas llegan con confianza y la ilusión de dar el golpe. El equipo inglés viene de superar al Chelsea FC en la Premier League y, aunque no pelea en los primeros puestos domésticos, ha mostrado una versión sólida en el plano internacional. Con un promedio goleador elevado y una defensa firme, el Newcastle ya dejó en el camino al Qarabağ FK en la fase anterior.

Con todo por definirse, el choque en el Camp Nou aparece como una verdadera final anticipada. El Barcelona intentará imponer su jerarquía y localía, mientras que el Newcastle buscará sorprender para seguir haciendo historia en Europa.