En vivo: Barcelona y Newcastle definen una serie abierta en el Camp Nou por la Champions

El equipo de Hansi Flick recibe al conjunto inglés de Eddie Howe tras el 1-1 de la ida. El ganador se meterá entre los ocho mejores de la UEFA Champions League.

Hoy 14:55

El FC Barcelona y el Newcastle United se enfrentan este miércoles en el Camp Nou por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Luego del empate 1-1 en Inglaterra, la serie quedó totalmente abierta y en Cataluña se definirá quién avanza a cuartos. El duelo comenzará a las 14:45 (hora de Argentina) y promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

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