El Liverpool de Mac Allister busca la remontada ante Galatasaray en Anfield por la Champions

Los Reds necesitan revertir el resultado ante el equipo turco para seguir en la competencia.

Hoy 11:09

El Liverpool FC recibirá este miércoles al Galatasaray SK en el mítico Anfield por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Tras la derrota 1-0 en la ida, los Reds están obligados a ganar para meterse entre los ocho mejores de Europa. El partido se jugará desde las 17:00 (hora de Argentina).

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El conjunto inglés llega con presión luego de resultados irregulares. Viene de empatar ante el Tottenham Hotspur en la Premier League y necesita reencontrarse con su mejor versión. Sin embargo, se apoya en su fortaleza como local y en su potencial ofensivo, con un promedio superior a los dos goles por partido, como principales armas para dar vuelta la serie.

Por su parte, el Galatasaray SK atraviesa un gran momento. El equipo turco viene de golear al İstanbul Başakşehir FK y llega con una racha positiva que alimenta la ilusión. Con una defensa sólida y transiciones rápidas, buscará sostener la ventaja conseguida en la ida y dar el golpe en Inglaterra.

Con Anfield como escenario y una serie abierta, el Liverpool irá por la remontada, mientras que el Galatasaray intentará resistir y hacer historia. En juego, nada menos que el pase a los cuartos de final de la Champions.