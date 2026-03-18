El Atlético de Madrid de los argentinos visita a Tottenham de Romero con el sueño de sellar su pase a cuartos de la Champions

El equipo de Diego Simeone defiende el 5-2 logrado en la ida ante los Spurs de Igor Tudor. El partido comenzará a las 17.

Hoy 11:19

El Tottenham Hotspur recibirá este miércoles al Atlético de Madrid en el Tottenham Hotspur Stadium por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El conjunto español llega con una amplia ventaja de 5-2 conseguida en la ida y buscará sellar su pase a los cuartos, mientras que los ingleses necesitan una hazaña para revertir la serie. El partido comenzará a las 17:00 (hora de Argentina).

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El equipo londinense atraviesa un momento complicado. Los Spurs, que vienen de empatar ante el Liverpool FC en la Premier League, se ubican en la parte baja de la tabla y están cerca de la zona de descenso. Además, arrastran una racha negativa como locales, con caídas frente al Arsenal FC, Crystal Palace FC y Newcastle United. En este contexto, deberán apostar a un partido perfecto para intentar el milagro.

Por su parte, el Atlético de Madrid llega con confianza y tranquilidad tras la contundente victoria en el Metropolitano. El equipo de Simeone viene de superar al Getafe CF en La Liga y atraviesa un buen presente. Con un Julián Álvarez encendido, que marcó un doblete en la ida, el Colchonero buscará aprovechar los espacios que deje el rival para liquidar la serie.

Con una ventaja importante pero sin margen para relajarse, el Atlético intentará sostener su nivel y cerrar la clasificación, mientras que el Tottenham irá con todo por una remontada que parece difícil. En juego, un lugar entre los ocho mejores de Europa.