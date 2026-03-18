Arrancó la Liga Formativa con una jornada a puro fútbol

Las distintas categorías comenzaron la competencia en dos predios de Santiago del Estero, en un clima de respeto, familia y disfrute, donde los chicos fueron los protagonistas.

Hoy 12:02

El pasado sábado 14 de marzo se puso en marcha la Liga Formativa de Santiago del Estero, con una jornada inicial que reunió a distintas categorías en dos escenarios diferentes. El inicio del certamen dejó muy buenas sensaciones, con partidos dinámicos y una gran participación de los más chicos.

Las categorías 2013, 2014 y 2015 disputaron sus encuentros en el predio de Obras Sanitarias, mientras que las divisiones 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 tuvieron acción en el predio ubicado en avenida Aguirre y España. En ambos espacios se vivió una jornada ordenada y bien organizada.

Más allá de los resultados, el foco estuvo puesto en el disfrute de los niños, quienes jugaron, compartieron y se divirtieron acompañados por sus familias. Como es habitual, la Liga Formativa hizo hincapié en valores como el respeto, la convivencia y el juego limpio, pilares fundamentales en el desarrollo de los chicos.

Un aspecto destacado de la jornada fue el excelente estado de los campos de juego, que se presentaron en muy buenas condiciones y permitieron el normal desarrollo de los partidos. Así, la Liga Formativa volvió a demostrar su compromiso con el crecimiento del fútbol infantil en la provincia.