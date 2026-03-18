Se disputó la séptima fecha del Torneo Interprensa: resultados, tabla y próxima fecha

Con una nueva jornada cargada de goles, el certamen tiene a City Prensa como líder sólido. Repasá todos los resultados, posiciones y lo que viene en la fecha 8.

Hoy 12:37

Se disputó la séptima fecha del Torneo Interprensa de Santiago del Estero, el certamen que reúne a los trabajadores de los medios de comunicación, y dejó movimientos importantes en la tabla. La jornada tuvo partidos con muchos goles y confirmó el gran momento del puntero.

En los resultados de la fecha 7, se registraron los siguientes marcadores:

• Figura Deportiva 7-4 CZ Deportivo

• Nuevo Diario 5-3 Radio Mitre

• City Prensa 14-5 Canal 7

• El Clásico Radio 2-0 Diario El Liberal (no se presentó)

Con estos resultados, City Prensa se mantiene como único líder con 18 puntos, producto de seis victorias en siete partidos, y con una impresionante diferencia de gol de +31. Lo sigue El Clásico Radio con 16 unidades, mientras que Nuevo Diario completa el podio con 10 puntos. Más atrás aparecen Figura Deportiva, CZ Deportivo y Canal 7 con 9 puntos, dejando un campeonato muy apretado en la mitad de la tabla.

A continuación, el repaso completo de todos los resultados del torneo:

Fecha 1

• Nuevo Diario 4 – 3 El Liberal

• Prensa City 6 – 3 Figura Deportiva

• Canal 7 3 – 2 CZ Deportivo

• El Clásico Radio 2 – 0 Radio Mitre (no se presentó)

Fecha 2

• El Clásico Radio 9 – 3 Prensa City

• Nuevo Diario 4 – 4 Canal 7

• Radio Mitre 1 – 0 CZ Deportivo

• Figura Deportiva 5 – 4 El Liberal

Fecha 3

• Prensa City 10 – 6 Radio Mitre

• El Clásico Radio 4 – 3 Figura Deportiva

• El Liberal 5 – 4 Canal 7

• CZ Deportivo 3 – 2 Nuevo Diario

Fecha 4

• Nuevo Diario 6 – 5 Figura Deportiva

• Prensa City 6 – 3 El Liberal

• Radio Mitre 3 – 3 Canal 7

• CZ Deportivo 2 – 0 El Clásico Radio (no se presentó)

Fecha 5

• Radio Mitre 6 – 4 El Liberal

• El Clásico Radio 11 – 6 Nuevo Diario

• Prensa City 6 – 1 CZ Deportivo

• Canal 7 4 – 3 Figura Deportiva

Fecha 6

• Diario El Liberal 4 – 6 CZ Deportivo

• Nuevo Diario 5 – 16 Prensa City

• Figura Deportiva 4 – 1 Radio Mitre

• Canal 7 3 – 3 El Clásico Radio

Con el torneo entrando en una etapa clave, ya está confirmada la fecha 8, que se jugará el próximo martes 24 de marzo:

Cancha 1

20:00: Figura Deportiva vs City Prensa

21:15: Radio Mitre vs El Clásico Radio

22:15: Canal 7 vs CZ Deportivo

Cancha 2

20:00: Nuevo Diario vs Diario El Liberal