Se disputó la séptima fecha del Torneo Interprensa: resultados, tabla y próxima fecha

Con una nueva jornada cargada de goles, el certamen tiene a City Prensa como líder sólido. Repasá todos los resultados, posiciones y lo que viene en la fecha 8.
Se disputó la séptima fecha del Torneo Interprensa de Santiago del Estero, el certamen que reúne a los trabajadores de los medios de comunicación, y dejó movimientos importantes en la tabla. La jornada tuvo partidos con muchos goles y confirmó el gran momento del puntero.
En los resultados de la fecha 7, se registraron los siguientes marcadores:
• Figura Deportiva 7-4 CZ Deportivo
• Nuevo Diario 5-3 Radio Mitre
• City Prensa 14-5 Canal 7
• El Clásico Radio 2-0 Diario El Liberal (no se presentó)
Con estos resultados, City Prensa se mantiene como único líder con 18 puntos, producto de seis victorias en siete partidos, y con una impresionante diferencia de gol de +31. Lo sigue El Clásico Radio con 16 unidades, mientras que Nuevo Diario completa el podio con 10 puntos. Más atrás aparecen Figura Deportiva, CZ Deportivo y Canal 7 con 9 puntos, dejando un campeonato muy apretado en la mitad de la tabla.
A continuación, el repaso completo de todos los resultados del torneo:
Fecha 1
• Nuevo Diario 4 – 3 El Liberal
• Prensa City 6 – 3 Figura Deportiva
• Canal 7 3 – 2 CZ Deportivo
• El Clásico Radio 2 – 0 Radio Mitre (no se presentó)
Fecha 2
• El Clásico Radio 9 – 3 Prensa City
• Nuevo Diario 4 – 4 Canal 7
• Radio Mitre 1 – 0 CZ Deportivo
• Figura Deportiva 5 – 4 El Liberal
Fecha 3
• Prensa City 10 – 6 Radio Mitre
• El Clásico Radio 4 – 3 Figura Deportiva
• El Liberal 5 – 4 Canal 7
• CZ Deportivo 3 – 2 Nuevo Diario
Fecha 4
• Nuevo Diario 6 – 5 Figura Deportiva
• Prensa City 6 – 3 El Liberal
• Radio Mitre 3 – 3 Canal 7
• CZ Deportivo 2 – 0 El Clásico Radio (no se presentó)
Fecha 5
• Radio Mitre 6 – 4 El Liberal
• El Clásico Radio 11 – 6 Nuevo Diario
• Prensa City 6 – 1 CZ Deportivo
• Canal 7 4 – 3 Figura Deportiva
Fecha 6
• Diario El Liberal 4 – 6 CZ Deportivo
• Nuevo Diario 5 – 16 Prensa City
• Figura Deportiva 4 – 1 Radio Mitre
• Canal 7 3 – 3 El Clásico Radio
Con el torneo entrando en una etapa clave, ya está confirmada la fecha 8, que se jugará el próximo martes 24 de marzo:
Cancha 1
20:00: Figura Deportiva vs City Prensa
21:15: Radio Mitre vs El Clásico Radio
22:15: Canal 7 vs CZ Deportivo
Cancha 2
20:00: Nuevo Diario vs Diario El Liberal