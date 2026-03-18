Los bonos en dólares caen en Wall Street y el riesgo país se acerca a los 600 puntos

Los activos argentinos cotizan dispares, mientras los bonos caen, las acciones energéticas suben impulsadas por un barril de petróleo por encima de los u$s100.

Hoy 12:40

Los bonos en dólares caen en Wall Street mientras que el riesgo país se ubica en los 600 puntos. La renta variable es impulsada por las acciones energéticas. Así, el S&P Merval avanza casi 1,5% de la mano de Pampa Energía e YPF. El conflicto internacional en Medio Oriente continúa, y el barril del petróleo se mantiene por encima de los u$s100.

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"El foco del día estará en Estados Unidos, donde se conocerá la inflación mayorista (PPI) y la decisión de tasas de la Reserva Federal, incluyendo proyecciones y conferencia posterior. También define tasas el Banco Central de Brasil", destacaron desde CEPEC.

El frente geopolítico sigue sin señales de distensión: el conflicto en Medio Oriente escala y mantiene prácticamente bloqueado el Estrecho de Ormuz, que afecta cerca del 20% del flujo global de energía. El petróleo acumula fuertes subas desde el inicio del conflicto, lo que eleva el riesgo de un nuevo shock inflacionario global con impacto directo en costos energéticos y alimentos.

En otra información local, el martes se conoció que los precios mayoristas subieron solo 1% en febrero, el nivel más bajo en mucho tiempo. "Esto es positivo, aunque no garantiza una baja inmediata en los precios al consumidor", revelaron expertos de la city.