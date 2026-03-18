Jerome Meyinsse, tras otro triunfo de Quimsa: “El equipo está enfocado”

El pívot fue clave en la victoria de Quimsa ante Obras Basket y destacó el presente del equipo en la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 12:42

Jerome Meyinsse volvió a ser importante en la pintura y analizó el triunfo de Quimsa por 89-81 frente a Obras, en un duelo clave para seguir prendido en los primeros puestos. El interno aportó 10 puntos, 5 rebotes y 1 tapa, siendo determinante en momentos clave del partido.

“Aprovechamos nuestra intensidad para jugar bien ante un duro rival. Sabíamos que este triunfo era clave, porque una o dos derrotas en este momento te cambian todo en las posiciones. El equipo está enfocado”, expresó el pívot tras el encuentro, remarcando la importancia de sostener el nivel en esta etapa del torneo.

Pensando en lo que viene, Meyinsse también se refirió a la exigente gira que afrontará el equipo: “Ahora se nos viene una gira importante donde tenemos que salir a jugar como lo hicimos en casa”, señaló, dejando en claro el objetivo de mantener la regularidad fuera de Santiago.

Además, el jugador oriundo de Louisiana destacó la profundidad del plantel que dirige Lucas Victoriano: “Es difícil para los rivales enfocarse en un solo jugador, sobre todo cuando tenemos varios con diez o más puntos. Tenemos un equipo largo y eso se está notando en el cierre de esta fase”, afirmó.

Actualmente, Quimsa marcha segundo en la tabla con 19 triunfos y 10 derrotas, y buscará seguir en racha cuando inicie su gira este sábado visitando a Argentino de Junín, desde las 21:00.

Nota: Prensa Quimsa