El Colegio Hermano Hermas celebró sus 35 años con un emotivo acto y picnic comunitario

La institución conmemoró su aniversario con una jornada cargada de historia, emoción y encuentro entre toda la comunidad educativa.

Hoy 14:41

El Colegio Hno. Hermas de Bruijn celebró sus 35 años de trayectoria con una jornada especial que reunió a toda la comunidad educativa en el gimnasio escolar, donde se desarrollaron diversas actividades conmemorativas.

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El acto central incluyó una bendición a cargo del Padre Luis, seguida por un recorrido por la historia de la institución, que fue relatada de manera original por un alumno que personificó al Hno. Hermas, fundador del colegio.

Uno de los momentos más emotivos fue el canto del feliz cumpleaños, acompañado por el himno del colegio, interpretado por el coro institucional, en un clima de celebración y orgullo compartido.

Durante el evento también estuvieron presentes autoridades de ACUCSE y la UCSE, quienes acompañaron este importante aniversario.

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Como cierre de la jornada, se realizó un picnic aniversario, donde alumnos de ambos turnos, docentes y familias compartieron un momento de encuentro con manteles coloridos y alegóricos, fortaleciendo los vínculos dentro de la comunidad educativa.

Además, los estudiantes de quinto año organizaron un kiosco solidario, con el objetivo de recaudar fondos, sumando una iniciativa de compromiso y participación.