Mitre instalará una pantalla gigante en el estadio para acompañar al equipo ante Defensores

El presidente Luis Miguel confirmó que el socio podrá seguir el partido en el estadio Dres. Castiglione con una propuesta pensada para toda la familia.

Hoy 13:07

En el marco de una nueva presentación por la Primera Nacional, donde Mitre visitará a Defensores de Belgrano, el club santiagueño confirmó que instalará una pantalla gigante en el estadio Dres. Castiglione para que los socios puedan acompañar al equipo a la distancia.

El presidente de la institución, Luis Miguel, brindó detalles sobre la iniciativa y destacó el objetivo de generar un punto de encuentro para los simpatizantes: “Queremos mantener viva la ilusión, el sábado a las 16 jugaremos un partido difícil en Buenos Aires y queremos hacerles llegar nuestro aliento al equipo. En nuestra cancha vamos a instalar una pantalla gigante”, expresó.

Además, remarcó la importancia del acompañamiento del público: “Los partidos que tuvimos de local la gente mostró entusiasmo, queremos que más allá del resultado la gente de Mitre necesita estar junta, queremos que este sea un motivo de encuentro”, señaló el dirigente.

En cuanto a la organización, adelantó que habrá servicio de comidas y bebidas para que los hinchas disfruten la previa: “Seguramente haremos consumiciones de gaseosas y pensábamos en panchos y hamburguesas para que vayamos haciendo la previa”, comentó.

Sobre el rival, Luis Miguel reconoció la dificultad del compromiso: “Defensores siempre es difícil, es protagonista, es un partido que viene siendo especial para Mitre. Estamos conformes con lo que viene haciendo el cuerpo técnico”, afirmó.

El ingreso al estadio estará habilitado desde las 14:00, dos horas antes del inicio del encuentro, en una jornada que apunta a reunir a la familia aurinegra para alentar al equipo en un partido clave.