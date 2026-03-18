Gerardo Zamora cuestionó la quita de subsidios y los fuertes aumentos en las tarifas eléctricas

A través de un posteo en su cuenta de Facebook, el senador nacional cargó contra Nación por el costo de la luz y pidió revertir las medidas “de forma urgente”.

Hoy 18:06

El senador nacional Gerardo Zamora presentó una cuestión de privilegio en el Senado contra el ministro de Economía Luis Caputo y la Secretaría de Energía, a cargo de María del Carmen Tetamanti, por el impacto del costo de la energía eléctrica en las provincias del norte argentino.

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A través de un posteo en redes sociales, el legislador denunció que entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 se registraron aumentos “exorbitantes” en las tarifas, junto con una quita “indiscriminada” de subsidios para usuarios residenciales de bajos recursos. Según detalló, en ese período algunos sectores sin asistencia estatal llegaron a enfrentar subas de hasta un 5000% en sus facturas.

Zamora advirtió que estos incrementos, muy por encima del promedio de la inflación, afectan de manera directa a la economía de las familias y también al sector productivo. En ese sentido, vinculó la situación con el cierre de miles de comercios y empresas en todo el país.

Además, cuestionó la reciente reducción del tope de consumo subsidiado, que pasó de 550 a 150 kilovatios. Como ejemplo, señaló que un jubilado que percibe ingresos cercanos a los 400 mil pesos podría pasar de pagar 50 mil a 200 mil pesos de electricidad, lo que representaría la mitad de sus ingresos mensuales.

Finalmente, el senador sostuvo que el deterioro del poder adquisitivo y el aumento del endeudamiento en los hogares son consecuencias directas de estas políticas. “La gente está cada vez más endeudada, incluso sacando créditos para pagar la luz”, afirmó, y reclamó que las medidas sean revertidas con urgencia.