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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 MAR 2026 | 0º
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Policiales

Allanamiento en Campo Contreras: cayó un sospechoso con drogas y recuperaron una garrafa robada

El procedimiento policial dejó un detenido por narcomenudeo y permitió avanzar en una causa por hurto tras el secuestro de un elemento clave.

Hoy 18:24
Droga cocaína

Un allanamiento realizado en el barrio Campo Contreras terminó con resultados positivos para la investigación: la Policía logró recuperar una garrafa denunciada como robada y aprehender a un hombre que tenía drogas en su poder.

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El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 45, con colaboración de distintas áreas, en el marco de una causa por hurto por escalamiento que cuenta con intervención del Ministerio Público Fiscal. Durante el procedimiento, y en presencia de testigos, los uniformados requisaron el inmueble y secuestraron una garrafa de 10 kilos vinculada al hecho investigado.

Antes del ingreso al domicilio, cuatro hombres intentaron retirarse del lugar, pero fueron interceptados por personal de Prevención Sur. Al ser identificados, uno de ellos —de 33 años— fue encontrado con envoltorios que contenían sustancias prohibidas.

Tras la intervención de la Dirección de Drogas Peligrosas, las pruebas de campo confirmaron que se trataba de cocaína y marihuana. Por disposición de la fiscal interviniente en materia de narcomenudeo, el sujeto quedó aprehendido y a disposición de la Justicia, mientras que los otros tres individuos recuperaron la libertad.

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