Insólito: robó 50 pares de zapatillas, volvió a la escena y terminó detenido

El sospechoso fue aprehendido tras intentar ingresar por segunda vez a la vivienda de la víctima. La Policía logró recuperar la totalidad de los bienes sustraídos.

Hoy 18:32

Un llamativo hecho delictivo terminó con un hombre detenido y la recuperación de 50 pares de zapatillas nuevas que habían sido robadas de una vivienda de la zona sur de la ciudad.

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El episodio se inició cuando el damnificado, domiciliado sobre calle Alejandro Sayago, escuchó ruidos en el ingreso de su casa y sorprendió a un individuo que intentaba entrar de manera ilícita. Al ser descubierto, el sujeto escapó del lugar, aunque fue reconocido tanto por la víctima como por un testigo.

Tras la denuncia radicada en la Comisaría Comunitaria N° 45, efectivos policiales iniciaron tareas investigativas que permitieron seguir el rastro de los elementos sustraídos. Con los datos recolectados, el personal se dirigió a un domicilio en la intersección de Benjamín Miranda y Julio Gerez, donde lograron recuperar la totalidad del botín: 50 pares de zapatillas nuevas.

Sin embargo, el caso sumó un giro inesperado cuando, en pleno avance de la investigación, el mismo sospechoso intentó regresar al domicilio de la víctima. El propietario alertó de inmediato a la Policía, que intervino rápidamente y logró demorarlo en el lugar.

Por disposición de la fiscal interviniente, el hombre quedó aprehendido mientras avanzan las actuaciones para esclarecer completamente el hecho. En tanto, los bienes recuperados ya fueron restituidos a su dueño.