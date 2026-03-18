Robo a metros de una comisaría: entró a una casa, desarmó una moto y escapó

El hecho ocurrió de madrugada a pocos metros de la seccional 4ta de policía. Vecinos denuncian reiterados episodios de inseguridad y reclaman mayor presencia policial.

Hoy 21:56

Un insólito episodio de inseguridad se registró en el barrio Francisco de Aguirre, en la zona oeste de la Capital, donde un delincuente robó en una vivienda ubicada a pocos metros de la Seccional 4ª de Policía.

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El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 de este miércoles, en un domicilio de calle 12 de Octubre. Según quedó registrado por las cámaras de seguridad del inmueble, el ladrón merodeó varias veces por la vereda antes de decidirse a actuar: finalmente, con una notable habilidad, saltó las rejas e ingresó a la vivienda.

Una vez dentro, el sujeto sustrajo distintas partes de una motocicleta y escapó sin ser advertido por la familia, que dormía en el interior de la casa al momento del robo.

Los damnificados señalaron que no se trata de un hecho aislado. Aseguran que el sospechoso es conocido en la zona y que protagonizó otros robos similares. En ese contexto, junto a vecinos del barrio, reiteraron el pedido de mayor seguridad y patrullaje en el sector, pese a la cercanía con la dependencia policial.