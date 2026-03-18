Crimen de “Chueco” Corlli: elevan la causa a juicio por el brutal asesinato a puñaladas

Dos hombres serán juzgados por el homicidio ocurrido en abril de 2024. La víctima recibió 39 cuchillazos en su vivienda del barrio Centenario.

Hoy 22:23

La Justicia resolvió elevar a juicio la causa por el crimen de Dante Edmundo Corli, conocido como “Chueco”, quien fue asesinado de 39 puñaladas entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de abril de 2024 en la ciudad Capital.

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La decisión fue tomada por el Juzgado de Control y Garantía tras una audiencia clave en la que se abordó la oposición a la requisitoria fiscal, el control de la acusación y el ofrecimiento de pruebas. De este modo, la causa avanzará hacia el debate oral, con dos imputados: Héctor Cevilán, señalado como presunto autor intelectual, y Rubén Pérez, sindicado como el supuesto ejecutor material del ataque.

Durante la audiencia, la defensa de Cevilán, encabezada por el abogado Lucas Vieyra, solicitó el cese de la prisión preventiva, la falta de mérito y el sobreseimiento total de su cliente. El letrado argumentó que no existen pruebas que lo vinculen directamente con la escena del crimen, ocurrido en una vivienda ubicada en Maipú casi Moreno, en el barrio Centenario.

De manera subsidiaria, pidió que se le conceda el arresto domiciliario, además de la restitución de un automóvil secuestrado tras el hecho y una suma cercana al millón de pesos que se encontraba en su interior.

Por su parte, la defensa de Pérez, a cargo del abogado Emilio Nazar, no se opuso a la elevación a juicio, al considerar que será en esa instancia donde se debatirán los agravantes planteados por la Fiscalía. No obstante, solicitó una morigeración de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario, alegando el delicado estado de salud de su defendido.

Con la causa elevada, se espera ahora la fijación de fecha para el juicio oral, donde se intentará esclarecer uno de los crímenes más violentos registrados en la provincia en los últimos años.

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