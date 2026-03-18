Carlos Pezzini habló de todo: la salida de Mattar, el futuro de Güemes y no aseguró su continuidad

Luego de la sorpresiva salida de Rodolfo Mattar de la presidencia de Güemes, el vicepresidente Carlos Pezzini asumió el control de la institución y se refirió al presente del Gaucho, tanto en lo dirigencial como en lo futbolístico. Además se refirió a su futuro el cual no está asegurado ya que evaluará su continuidad en la entidad.

“Lo veníamos hablando de forma privada con Rody. Tiene trabajos y negocios que estaba descuidando. Es muy estresante tener tantas responsabilidades juntas. Uno entiende la situación. A mí no me sobra el tiempo, pero lo puedo administrar mejor”, explicó Pezzini, quien dejó en claro que la transición se dio en buenos términos.

En cuanto a lo económico, llevó tranquilidad: “El plantel está al día. Tenemos compromisos entre el 20 y el 30 de cada mes, puede haber alguna demora, pero no tenemos deudas con los jugadores ni con nadie”, remarcó, destacando el orden financiero del club en un contexto complejo.

Sobre su continuidad como presidente, fue cauto: “Todavía lo estamos analizando. Esto es reciente y estamos viendo cómo le damos forma. Tenemos dos partidos de local por delante y después evaluaremos dónde estamos parados y con qué contamos”, señaló.

En lo deportivo, también buscó bajar un mensaje claro: “Al equipo lo veo bien. Después de la noticia nos reunimos con el plantel y les dimos tranquilidad de que todo seguirá con normalidad. Ellos entienden y están bien”.

Por último, Pezzini dejó un pedido especial para los hinchas: “Que la gente se quede tranquila porque seguimos trabajando por Güemes. Les pedimos que se acerquen, que se hagan socios y que acompañen con su entrada. Es la mejor mano que le pueden dar al club para continuar con el proyecto”.