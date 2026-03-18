Añatuya: operativo de limpieza vial terminó con el secuestro de un auto robado en Buenos Aires

Lo que comenzó como un procedimiento normal para remover vehículos de la vía pública, terminó convirtiéndose en un operativo policial de mayor escala el miércoles por la tarde.

Hoy 23:19

En medio de un operativo rutinario de limpieza de la vía pública, la policía y personal de tránsito descubrieron que un vehículo estacionado en el Barrio La Leñera tenía pedido de secuestro desde hace casi un año en Buenos Aires.

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Cerca de las 17:45 horas, personal de la División Prevención D.S.C. Nº13, en colaboración con el Juzgado de Faltas, se encontraba recorriendo la calle San Nicolás, en el Barrio La Leñera. Allí, una camioneta Renault Sandero de color rojo llamó la atención de los inspectores y efectivos.

Al consultar el dominio con la Planta Verificadora, el Agente Diego Cejas confirmó la sospecha: el rodado contaba con un Pedido de Secuestro por Robo, radicado con fecha del 19 de mayo de 2025 en la ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires. El titular original del vehículo fue identificado como Rubén Piñero, domiciliado en la Ruta 12.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, se hizo presente en el lugar un joven identificado como Mauro Nicolás Tucci (31), domiciliado en el Barrio Rivadavia. Ante las autoridades, Tucci explicó una versión que ahora es materia de investigación: Según sus declaraciones, él habría recibido el vehículo hace aproximadamente un año como "parte de pago" por un trabajo realizado a un ciudadano de apellido Alonso.

El joven detalló además que la Sandero se encontraba en esa zona porque había solicitado permiso en un taller mecánico del barrio para intentar solucionar un desperfecto técnico que el vehículo presentaba.

Al confirmarse el impedimento legal, el Subcomisario Pablo Méndez de la Comisaría Seccional Nº 41 tomó el mando del operativo. Siguiendo las directivas de la fiscal de turno, se procedió al secuestro preventivo del automóvil.

La unidad fue trasladada por una grúa particular hacia la base de la Comisaría, donde quedó a disposición de la Justicia. Se espera que en las próximas horas se cite a declarar a las personas mencionadas para deslindar responsabilidades y determinar cómo llegó un vehículo robado en Buenos Aires a circular por las calles de Añatuya.